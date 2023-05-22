Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Rize'de evdeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Rize'de evdeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında iki kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında iki kişi yaralandı.

İlçenin Eskipazar Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede, piknik tüpünün patlaması sonucu Suriye uyruklu İbrahim Selim (17) ve Mutez Haşim (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çayeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Rize Seçim Sonuçları
Rize Yerel Seçim Sonuçları 2019
Rize Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Suriye Çayeli Rize Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title