Rize'de evdeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında iki kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında iki kişi yaralandı.
İlçenin Eskipazar Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede, piknik tüpünün patlaması sonucu Suriye uyruklu İbrahim Selim (17) ve Mutez Haşim (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çayeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel