Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında

AKSARAY'da rezidansta 7'nci kattan 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitiren hemşire Saliha Tuncel'in (25) sevgilisi, doktor Halil İbrahim A. (43) yeniden gözaltına alındı. Tuncel'in babası Salim Tuncel, kızının cinayete kurban gittiğini söyleyerek, "Kızımın olayı kadın cinayeti. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim, benim kızımı katletti" dedi.

Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir rezidansta meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının desteğiyle adliye binasına giren Salim Tuncel, kızının pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak için Niğde'ye gelmeyi planladığını belirterek, "Kızım beni olaydan 2 gün önce aradı ve 'Baba pazar günü seçime geleceğim' dedi. İntihar edecek bir kışı seçime geleceğim der mi?" diye konuştu.