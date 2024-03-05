Ramazan Ayında Samsun, Ordu ve Sinop'ta İftar Verilecek

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verilecek.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki illerde iftar sofraları ?Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran, Ordu'da ?Ordu Ulu Cami Sultan Köşk İslami Salon, ? Sinop'ta ise Sinop Üniversitesi Gençlik Yaşam Merkezi'nde kurulacak.