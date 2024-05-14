Üye Girişi
Haberler

Putin, yeni kabineyi onayladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı. Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı.

Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Mart ayında kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu.

Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu. Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kabine Politika Dünya Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Haberlere tepkili, tekrar travma yaşamak istemiyor

13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Haberlere tepkili, tekrar travma yaşamak istemiyor

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title