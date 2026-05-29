Putin: Romanya'ya düşen İHA'yla ilgili inceleme yapılmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Romanya'da bir binaya çarpan insansız hava aracının (İHA) kime ait olduğunun belirlenmesi için inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Putin, İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini belirterek, daha önce benzer durumlarda Rusya'nın suçlandığını hatırlattı. Ayrıca Ermenistan'ın AB'ye yakınlaşması ve Kaliningrad'a yönelik tehditler konusunda da açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Romanya'ya düşen insansız hava aracının (İHA) kime ait olduğunun belirlenmesi için inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Romanya'da bir binaya çarpan İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için erken olduğunu vurgulayan Putin, bunun Ukrayna'ya ait bir İHA olabileceğine işaret etti.

Putin, İHA'ya ilişkin gerekli incelemelerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "İnceleme yapılmadan hiç kimse şu ya da bu İHA'nın kökeninin ne olduğunu söyleyemez. Ukrayna'ya ait İHA'lar daha önce Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkelerinde görüldü ve hemen Rusya'yı suçlamışlardı." ifadelerini kullandı.

Putin, Romanya'nın olaya ilişkin bilgileri ve İHA parçalarını, Rusya ile paylaşabileceğini ve Moskova'nın olaya ilişkin kendi soruşturmasını yürütebileceğini dile getirdi.

Ermenistan'dan gelen ürünler, nereye gidecek?

Son dönemde, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile yakınlaşmaya yönelik attığı adımları değerlendiren Putin, AEB'in tarım ürünlerine yönelik denetimlerinin, AB'ye kıyasla daha katı olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın AB'ye girmesi halinde Rus pazarına gönderdiği tarım ürünleri için AEB standartlarının artık geçerli olmayacağına işaret eden Putin, "Ermenistan'dan gelen ürünler, mesela şarap, nereye gidecek? İspanya'ya mı? Fransa'ya mı? İtalya'ya mı? Portekiz'e mi? Nereye? Düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Ermenistan'daki duruma ilişkin Ukrayna benzetmesi yaparak, "Ukrayna'daki kriz, bir zamanlar Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimleriyle başladı. Biz buna karşı değildik." dedi.

Putin, Kaliningrad konusunda uyardı

Ukrayna konusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu yineledi.

Rus birliklerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Putin, "İşin sonuna yaklaşıldığına dair yaptığım açıklamayı öylesine değil, savaş alanındaki durumu analiz ederek yaptım." dedi.

Putin, Avrupalı politikacıların, Rusya ile savaşa hazırlandıklarına dair açıklamalarına tepki göstererek, "Bu kaba, küstah bir yalan. Goebbels'in dediği gibi yalan ne kadar inanılmazsa, o kadar çabuk inanılır. Batı politikacıları ve basını, tam da bu tür standartları günlük bir şekilde uyguluyorlar." diye konuştu.

Avrupalı bazı siyasetçilerin, Kaliningrad'a yönelik saldırı yapılabileceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Putin, "Onların elinde Rus üslerini yerle bir edecek imkanlar var. Rusya Federasyonu'nun da bunu yapmaya kalkışanları yerle bir edecek tüm imkanları var." ifadesini kullandı.

Putin, "Ukrayna'nın, Letonya'ya İHA operatörleri gönderdiğine" yönelik iddialara ilişkin soru üzerine Rusya'ya tehdit oluşturan her yerin, Moskova tarafından meşru hedef olarak kabul edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
