PSG'nin Şampiyonlar Ligi Zaferi Sonrası Paris'te Kaos

PSG'nin Şampiyonlar Ligi Zaferi Sonrası Paris'te Kaos
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PSG'nin Şampiyonlar Ligi Zaferi Sonrası Paris'te Kaos
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Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde elde ettiği 5-0'lık zaferin ardından, Paris sokaklarında şiddet olayları ve taşkınlıklar yaşandı. Polis, taraftar gruplarına müdahale ederek 81 kişiyi gözaltına aldı.

- PSG'nin Şampiyonlar Ligi final zaferinin ardından Paris'te kaos: Sokaklar savaş alanına döndü

PARİS - Fransız kulübü PSG'nin Şampiyonlar Ligi finalinde elde ettiği zafer sonrasında Paris sokaklarında kaos yaşandı.

Paris Saint-Germain'in kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Inter Milan karşısında 5-0'lık rekor bir galibiyetle elde etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında şiddet olayları yaşandı.

Final Almanya'nın Münih kentinde oynanırken, Paris'te 48 bin kişi karşılaşmayı kulübün final gecesi için dev bir taraftar alanına dönüştürülen ve sahanın ortasına dev ekranlar yerleştirilen Parc de Princes stadyumunda takip etti.

Diğer yandan, taraftar grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes yakınlarında toplam 81 kişiyi gözaltına aldı. Kutlamaların sabaha kadar sürmesi beklenen şehirde polis, taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şehrin birçok noktasında sokaklarda ateşe verilen araçlar ve bisikletlere ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Fransız polisinin henüz karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale ettiği, bazı taraftarların da polise şişe ve havai fişek attıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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