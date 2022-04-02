Son dakika haberleri... Prof. Dr. Güneri: Gobi Çölü'nde eski Türklere ait kaya resimleri bulduk

TÜRK dili konuşan halkların geçmişe uzanan dönemlerini kaya resimleri üzerinden anlayabilmek için çalışmalar yapan arkeolog ve yazar Prof. Dr. Semih Güneri, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde Türklere ait kaya resimleri bulduklarını söyledi. Çeşitli kurumların desteğiyle iki yıldır yaptıkları çalışmalarda buldukları kaya resimlerinin fotoğraflarını çekip dijital ortama aktardıktan sonra tekrar gözden geçirdiklerini belirten Güneri, "Bu süreç içinde tarihlemeleri yapılacak. Çok erken döneme ait buluntular var. Bu bizi şaşırtabilir. Orada yaşayan etnik grubun Türk dili konuşan halklar olduğunu biliyoruz. Çünkü oradaki sanat stili Altay'daki sanat stilinin aynısı" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Güneri, Orta Asya'da Türk Kültürü'nün Arkeolojik Kaynakları (OTAK) Projesi'nin uzun yıllar devam ettiğini dile getirerek çeşitli kurumların desteğiyle Moğolistan'da Gobi Çölü'nde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Projenin iki yıl önce başladığını belirten Güneri, çölde buldukları petroglif, yani kaya resimleri ile Türk tarihine ilişkin yeni verilere ulaştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Güneri, "Moğolistan iklim açısından yarı çöl ve step kültür alanıdır. Gobi Çölü de Arap çöllerine benzerlik gösteriyor. Ama etrafta kısmen kayalıklar var. Kayaların yüzeylerinde petroglif dediğimiz kaya resimleri var. Orada yaşayan etnik grubun Türk dili konuşan halklar olduğunu biliyoruz. Çünkü oradaki sanat stili Altay'daki sanat stilinin aynısı" dedi.

Altay dağları kültür bölgesinde hem Türkiye'de hem de dünyada ilk kez yapılan araştırmalara sahip olduklarını ifade eden Güneri, "Çünkü kimse Türk kültürüyle ilgilenmemiş. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar yenidir ve sürprizlerle doludur. Yayınlarımız da bunu gösteriyor" diye konuştu.