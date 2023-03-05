Prof. Dr. Dündar: Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planı Tüm Dünyada Endişe Sebebi

"Bu sadece Japonya'ya ya da çevresine zarar verecek bir şey değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir eylem."İSTANBUL, 5 Mart (Xinhua) -- Türkiye'nin önde gelen Asya Pasifik bölgesi uzmanlarından Prof. Dr.

Japon hükümetinin Fukuşima vilayetindeki radyoaktif atık sularını denize boşaltma kararını protesto etmek için Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan insanlar, 13 Nisan 2021. (Fotoğraf: Du Xiaoyi/Xinhua)

"Bu sadece Japonya'ya ya da çevresine zarar verecek bir şey değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir eylem."

İSTANBUL, 5 Mart (Xinhua) -- Türkiye'nin önde gelen Asya Pasifik bölgesi uzmanlarından Prof. Dr. Merthan Dündar, Japon hükümetinin Fukuşima nükleer atık sularını denize boşaltacağını açıklamasının tüm dünyada endişelere neden olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Merthan Dündar Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu sadece Japonya'ya ya da çevresine zarar verecek bir şey değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir eylem" dedi.

Japon hükümeti Ocak ayında, harap durumdaki Fukuşima Daiichi nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyun bu yılın ilkbahar ya da yaz aylarında Pasifik Okyanusu'na salınacağını açıklamıştı.

Kirli suyun denize salınmasının balıkçılığı ve deniz yaşamını büyük ölçüde etkileyebileceğini söyleyen Dündar, "Küreselleşen dünyada insanlar Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yakalanan balıkları yiyor. Bu durum tüm insanlık için bir sorun yaratacak gibi görünüyor" dedi.

Japon hükümetinin Fukuşima vilayetindeki radyoaktif atık sularını denize boşaltma kararını protesto etmek için Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan insanlar, 13 Nisan 2021. (Fotoğraf: Du Xiaoyi/Xinhua)

Bazı uzmanlar suyun Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi ile temizleneceğini söylese de Dündar özellikle Fukuşima atık suyunda bulunan ve hidrojenin radyoaktif bir izotopu olan trityum gibi bazı maddelerin kolayca bozunmasından özellikle endişe ediyor.

Japonya'nın bertaraf planını incelemek üzere Ocak ayında bu ülkeye bir teknik görev gücü gönderen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), üç ay içinde bir rapor yayımlayacaktı. Ancak Japon hükümeti, UAEA'nın teknik görev gücünün ziyaretinden önce imha planını tek taraflı olarak açıkladı.

Japon hükümetinin Fukuşima vilayetindeki radyoaktif atık sularını denize boşaltma kararını protesto etmek için Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan insanlar, 13 Nisan 2021. (Fotoğraf: Du Xiaoyi/Xinhua)

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü geçen ayın başlarında yaptığı açıklamada, "Böylesine pervasız davranışlar, Japonya'nın UAEA'nın ve teknik görev gücünün otoritesine değer verip vermediği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Japonya, değerlendirmenin sonucuna bakmaksızın tek taraflı tahliye planına devam etmeye kararlı mı?" diye sormuştu.

Japon hükümetine göre 30 yıl gibi uzun bir süre devam edecek olan imha sürecine ilişkin endişelerini dile getiren Dündar, "Yani tüm suyu iki yıl içinde boşaltmayacaklar. Kirlenmiş su denize 30-40 yıl içinde kademeli olarak bırakılacak. Açıkçası endişeli olduğumu söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı.

İnsanların endişelerini gidermek için tüm ülkeleri, Japon hükümetinin Fukuşima'nın nükleer atık suyunu boşaltma planına dahil olmaya çağıran Dündar, "Sadece görevli bir kurum değil, STK'lar ve farklı ülkelerden bilim insanları da sürece dahil olmalı, bu eylemden önce bizi ikna etmeli ve tüm sorularımız olabildiğince açık bir şekilde cevaplanmalı" dedi.