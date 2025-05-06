Polonya'nın Anayasa Günü Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Polonya Anayasa Günü dolayısıyla Büyükelçilik'te düzenlenen resepsiyonda, "Dönem Başkanlığımız süresince özellikle vurguladığımız önceliklerden biri, Avrupa perspektifini benimseyen ve bu doğrultuda ilerlemek isteyen komşularımız ve ortaklarımızla işbirliğini daha da güçlendirmek gereğidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin Avrupa yolundaki hedeflerini güçlü biçimde destekliyoruz" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise, "Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Polonya'nın ülkemizin AB üyelik sürecine güçlü desteğinin devam edeceğine samimiyetle inanıyoruz" dedi.

Polonya'nın 1791 Anayasası'nın 234'üncü yıl dönümü, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğindeki resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş da katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Türkçe konuşma yapan Büyükelçi Lang, 3 Mayıs 1791 tarihinde kabul edilen Polonya Anayasası'nın yıl dönümü kapsamında bir arada bulunduklarını belirtti. Avrupa kıtasının ilk, dünyanın ikinci yazılı anayasası olan bu vesikanın cumhuriyetçi değerlerinin ve vatandaşlık hürriyetinin güçlü bir beyanı olduğunu ifade eden Lang, "Milletimizin hürriyet, hukuk ve adalet meselesine olan sadakatinin timsalidir" dedi. Lang sözlerine şöyle devam etti:

"Polonya olarak Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz"

"Polonya tarihindeki bu mühim dönüm noktasını yad ederken aynı zamanda günümüz dünyasında çatışmalarla ve belirsizliklerle malul bir ortamda bizlere düşen mesuliyetler üzerine tefekkür ediyoruz. Hürriyetin, demokrasinin ve sulhun kendiliğinden var olmayacağını bir kez daha idrak ediyoruz. 2022 yılı Şubat ayından bu yana Avrupa, son asırların en vahim savaşlarından birine şahitlik etmektedir. Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'ya yönelik haksız ve hukuk dışı saldırısı, kıtamızın istikrarını ve uluslararası hukuk düzenini tehdit etmektedir. Polonya olarak Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

Lang, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın "Bizler, egemenlik uğruna verilen mücadelenin ne anlama geldiğini, kendi tarihimizden biliyoruz. Bu sebeple, Ukrayna'ya olan desteğimiz yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ahlaki ve stratejiktir" açıklamasını aktardı. Polonya'nın Ukrayna'ya yalnızca diplomatik ve iktisadi destek vermediğini, aynı zamanda kendi müdafaasına dair tarihi yatırımlar yaptığına dikkati çekti. Lang, "2025 itibarıyla savunma harcamalarımız, gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 4,7'sine ulaşmıştır, ki bu oran, NATO üyesi ülkeler arasında en yüksek seviyedir. Bu sadece bir milli öncelik değil, aynı zamanda İttifak'ın doğu kanadındaki müşterek güvenliğe yönelik somut katkımızdır" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin Avrupa yolundaki hedeflerini güçlü biçimde destekliyoruz"

Halihazırda AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini ifade ettiklerini kaydeden Lang, şöyle konuştu:

"Başbakanımız Sayın Donald Tusk'un da belirttiği üzere, 'Başkanlık bizim için bir itibar değil, mesuliyet meselesidir. Daha güvenli, daha güçlü ve halkına daha yakın bir Avrupa inşa etmek istiyoruz'.

Dönem Başkanlığımız süresince özellikle vurguladığımız önceliklerden biri, Avrupa perspektifini benimseyen ve bu doğrultuda ilerlemek isteyen komşularımız ve ortaklarımızla işbirliğini daha da güçlendirmek gereğidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin Avrupa yolundaki hedeflerini güçlü biçimde destekliyoruz. Başbakan Tusk, yakın tarihteki Ankara ziyareti sırasında açıkça ifade etti. 'Polonya, Türkiye'nin AB'ye giden yolunu her zaman desteklemiştir. Türkiye'nin yalnızca stratejik bir ortak olarak değil, geleceğin bir üyesi olarak da Avrupa ailesinin bir parçası olduğuna inanıyoruz.'"

Polonya'nın Türkiye'yi sadece sadık bir NATO müttefiki olarak değil, aynı zamanda üç kıtada sulh ve istikrarın teminine katkı sunan mühim bir aktör olarak gördüğünü dile getiren Büyükelçi Lang, " Türkiye, bölgesel güvenlik, enerji nakil hatları ve insani yardım konularında hayati bir rol oynamaktadır" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin "Mevcut stratejik ortamda Türkiye, yalnızca Avrupa'nın komşusu değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır" açıklamasını anımsatan Lang, "Polonya ile Türkiye arasında, savunma, enerji, ticaret ve kültür alanlarında gelişen iş birliği artarak devam etmektedir. Bu dostluğun daha da derinleşmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

"İ ki müttefik olarak iş birliğimizin güçlendirilmesi ni teminen gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, 6 asrı aşan tarihi bağlar temelinde Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Polonya ile ilişkilerin müşterek menfaatler temelinde güçlenerek sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti. Aktaş, "Polonya Başbakanı sayın Donald Tusk'ın Mart ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmiştir. İlgili kurumlarımız ikili ticaretimizin ve karşılıklı yatırımların arttırılması için birlikte çalışmaya devam etmektedir" dedi.

İkili ticaret hacminde 10 milyar dolarlık hedefi geçmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Aktaş, "Başbakan Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle yeni hedefimiz 15 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan, iki müttefik olarak askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğimizin güçlendirilmesini teminen gerekli adımları atmayı da sürdürüyoruz. Savunma sanayide dahil olmak üzere, ARGE ve inovasyon alanlarında iş birliğimizi arttırabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"V atandaşlarımızın vize süreçlerinin hızlandırılması yolunda birlikte çalışıyoruz"

Aktaş, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon Polonyalı turistin Türkiye'ye geldiğini ve bu sayının daha da artmasını temenni ettiklerini belirtti. Aktaş, "Polonya, yüksek öğrenim alanında öğrencilerimizin tercih ettiği başka ülkeler arasında bulunuyor. Esasen kültür, turizm ve eğitim alanındaki iş birliklerimizi daha da geliştirmeyi, halklarımız arasındaki güçlü dostluk bağlarını da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, vatandaşlarımızın vize süreçlerinin hızlandırılması yolunda da birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

"Polonya'nın AB üyelik sürecimize desteğinin devam edeceğine inanıyoruz"

Polonya ile bölgesel ve uluslararası platformlarda da yakın iş birliğini sürdürdüklerini kaydeden İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, "AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Polonya'nın ülkemizin AB üyelik sürecine güçlü desteğinin devam edeceğine samimiyetle inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Polonya ile iş birliğimizi ve dostluk bağlarımızı her alanda daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.