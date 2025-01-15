Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna Barış Görüşmelerinde Temsilci Olmalı

- Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Uluslararası arenadaki tüm görüşmelerde Ukrayna ile Polonya temsilcisi de yer almalı"

"Rusya yıktığı evlerin, işyerlerinin, fabrikaların, ülkedeki tüm altyapı inşasının maliyetini karşılamak zorunda"

VARŞOVA - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin uluslararası arenada yapılacak her türlü barış görüşmelerinde Ukrayna ile Polonya temsilcisinin de yer alması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çalışma ziyareti için geldiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan Duda, görüşmede Ukrayna'ya mali ve askeri yardım, Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği sürecini ve muhtemel barış görüşmelerini ele aldıklarını söyledi. Duda, "Uzun zamandır muhtemel barış görüşmelerini konuşuyoruz, bu konu kimse için bir sır değil. Uluslararası arenadaki her türlü görüşmede Ukrayna'nın da temsilcisi bulunmalı. Ukrayna'nın katılımı olmadan Ukrayna'nın egemenliği, özgürlüğü olmaz" ifadelerini kullanarak, barış görüşmelerinde Ukrayna'nın yanı sıra Polonya'nın da bir temsilcisi bulunması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna'nın çıkarlarını savunuyoruz"

Duda, "Vladimir Zelenskiy'den bu görüşmelerde Ukrayna tarafı olarak Polonya temsilcisinin de katılımı yönünde talepte bulunmalarını istedim. Komşu olarak Ukrayna'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmesini istiyoruz. Çünkü Ukrayna'nın çıkarlarını savunuyoruz, çıkarlarımız birbirine yakın" dedi.

"Rusya yıktığı evlerin, işyerlerinin, fabrikaların, ülkedeki tüm altyapı inşasının maliyetini karşılamak zorunda"

Rusya'nın Avrupa bankalarındaki dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulması gerektiğini belirten Duda, savaşın bedelini Rusya'nın yüklenmesi gerektiğini söyledi. Duda, "Rusya hiçbir sebep ve gerekçe olmaksızın, emperyalist amaçlarla Ukrayna'ya saldırarak yıktığı evlerin, işyerlerinin, fabrikaların, ülkedeki tüm altyapı inşasının maliyetini karşılamak zorunda" dedi.

Duda, 20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşa yönelik atacağı adım karşısında kendisinin rahat olduğunu dile getirerek, "Başkan Trump sakin bir şekilde Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sona erdirme konusunu değerlendirmekte ama aynı zamanda Ukrayna'nın güvenli ve bağımsız olarak varlığını sürdürmesini de dikkate almakta" dedi.

"Putin'e zaman ve güç vermemeliyiz"

Duda'nın ardından söz alan Zelenskiy ise ülkesinin AB ve NATO'ya üye olma isteğini bir kez daha dile getirerek, Rusya'ya karşı birlik olmaları gerektiğinin altını çizdi. Zelenskiy, "Balkanlardan Orta Doğu'ya her yerde sıkı işbirliği içinde olmak önemli. Putin'e zaman ve güç vermemeliyiz, birlikte olursak, bir olursak güçlü oluruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, savaşın ilk gününden bu yana kendilerine verdiği destekten ötürü Polonya'ya teşekkür etti.