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Polis memuru komşusunu tabancayla öldürdü, tutuklandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde komşusunu tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı. Olayın ardından görev yaptığı Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim olan polis memuru Hüseyin Ç'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ölen kişinin cenazesi ise Osmancık İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde komşusunu tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Gemici Mahallesi Adatepe Sokak'ta dün husumetli olduğu komşusu Fatih Afacan'ı (40) tabancayla ateş açıp öldürdüğü belirtilen ve görev yaptığı Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim olan polis memuru Hüseyin Ç'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Afacan'ın cenazesi ise Osmancık İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmancık Kargı Çorum Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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