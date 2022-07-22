POLİS HELİKOPTERİ, AMELİYAT OLMASI GEREKEN MUHAMMED İÇİN HAVALANDI - Haberler

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POLİS HELİKOPTERİ, AMELİYAT OLMASI GEREKEN MUHAMMED İÇİN HAVALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da Çatak ilçesinde rahatsızlığını nedeniyle götürüldüğü İlçe Devlet hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından acil ameliyata alınması gerektiği belirtilen Muhammed Tamğaç (15) için polis helikopteri havalandı.

VAN'da Çatak ilçesinde rahatsızlığını nedeniyle götürüldüğü İlçe Devlet hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından acil ameliyata alınması gerektiği belirtilen Muhammed Tamğaç (15) için polis helikopteri havalandı. Tamğaç, helikopterle Van'a getirilerek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine götürüldü.

Van'ın Çatak ilçesinde testis torsiyonu hastalığı nedeniyle İlçe Devlet Hastanesine götürülen Muhammed Tamğaç'a doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından acil ameliyata alınması gerektiği ve Van'a sevk edilmesine karar verildi. Muhammed'in hayati tehlikesi nedeniyle hastane yönetimi İl Emniyet Müdürlüğü'den helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesi'ne ait Sikorsky tipi helikopter, Tamğaç için havalandı. Çatak İlçe Devlet Hastanesinden alınan Tamğaç, kısa sürede Van'a getirilerek, Havacılık Şubesinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dursun Odabaşı Tıp Merkezine götürülen Tamğaç'ın burada ameliyata alınacağı belirtildi.

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