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Polis, enkazdan çıkarılan papağana sahip çıktı

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Polis, enkazdan çıkarılan papağana sahip çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan papağana polisler sahip çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan papağana polisler sahip çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve 'Gofret' ismi verilen papağanın, 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısı melodisine öterek karşılık vermesi dikkat çekti.

Merkez üsleri Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın altında kalan papağan, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan sağ çıkarıldı. Yapılan kontrollerde yarası bulunmayan papağan, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Gofret' ismi verilen papağanın, 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısı melodisine öterek karşılık vermesi dikkat çekti. Polislerin özel kafes yaptırıp, gözü gibi baktığı papağanın sahibinin ise henüz belirlenemedi ifade edildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Hisarcık Türkoğlu Güncel Haberler

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