Polis, 1 Mayıs kutlamalarına müdahale etti

Beşiktaş'ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis ekipleri grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen gruba polis müdahale etti ve bazı kişiler gözaltına alındı.