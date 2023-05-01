Polis, 1 Mayıs kutlamalarına müdahale etti
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Beşiktaş'ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis ekipleri grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen gruba polis müdahale etti ve bazı kişiler gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 30 kişilik Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi, buradan Taksim'e çıkmak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen yaklaşık 30 kişilik gruba, polis müdahale etti. Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı.