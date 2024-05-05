Polatlı Belediyesi Fırat Çakıroğlu Gençlik Merkezi'nde resim sergisi açıldı.

Haymana'nın Culuk Mahallesi'nde çocukluğunun geçtiği mekanları ve Orta Anadolu'nun bozkır yaşamını tablolarını yansıtan Satı Balçık'ın eserlerinin yer aldığı sergiye ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Balçık, tablolarında köy yaşamının zorluğuna ve çalışmanın önemine vurgu yaptığına işaret etti.

Polatlı Belediyesi Fırat Çakıroğlu Gençlik Merkezi'nde 20'si özgün köy yaşamı, 55'i Osman Hamdi ve diğer Batılı sanatçıların Osmanlı coğrafyasını anlatan resimlerinin replikalarından oluşan 75 eserin teşhir edildiği sergi 7 Mayıs Salı gününe kadar açık kalacak.