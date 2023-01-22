Pisten çıkan uçakta yolcuların 'ölüm korkusu'

TRABZON Havalimanı'nda 5 yıl önce, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplandığı, 2 pilotu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kazaya ilişkin soruşturmada yolcuların ifadelerine DHA ulaştı. Yolculardan İ.A., "Bir anda uçağın burnu yere vurdu. Uçaktan atlayarak çıktım. Psikiyatra giderek tedavi oldum; anksiyete bozukluğu tanısı konuldu" derken, A.Ş.K. ise "Tahliyelerin olacağı arka kapıya yöneldim; çok korkmuştum, öleceğimi sandım" ifadelerini kullandı.

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçmayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçesi sahilinde 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alana taşındı.

Yardımcı pilot İrfan Yavuz ise "Uçak, iniş pistinde ilerlerken yavaşlamayarak devam etti. Sonra prosedür gereği birinci kaptan uçağı devraldı. Ancak uçak durmadı. Zeminin ıslak oluşu nedeniyle uçak, soldan pistin dışına çıktı" diye savunma vermişti.