PFDK'dan Elazığspor'a para cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PFDK'dan Elazığspor'a para cezası

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
PFDK'dan Elazığspor'a para cezası

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor'a, Erbaaspor maçındaki saha olayları nedeniyle para cezası verildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor'a, Erbaaspor maçındaki saha olayları nedeniyle para cezası verildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında evinde karşılaştığı F. Erbaaspor'la 2-2 berabere kalan ve maç sonu 'saha olayları' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' eylemleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Elazığspor'a para cezası verildi.

PFDK'nın konuya ilişkin aldığı karar şöyle:

"Elazığspor Kulübü'nün, 27.03.2022 tarihinde oynanan Elazığspor-Formül Erbaaspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(Hüseyin Kabukçu-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Para Cezası, Elazığspor, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title