Pendik'te Tehlikeli Makas Atan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Pendik'te seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 7 bin 819 lira para cezası yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araç plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü C.Ö.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 7 bin 819 lira ceza kesildi.