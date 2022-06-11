Pendik'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü Pendik'te 5 katlı apartmandaki dairede çıkan yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Pendik'te 5 katlı apartmandaki dairede çıkan yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Esenler Mahallesi Nebi Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan dolayı üst katlarda 2 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, bu kişileri merdiven aracıyla kurtardı. Olayda yaralan olmazken dairede hasar meydana geldi. AA / Metin Tokgöz - Güncel Esenler İtfaiye Pendik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pendik'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.