Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." bilgilendirmesi yapıldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Mehmetçik Milli SİHA PKK Güncel Haberler

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