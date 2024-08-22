HABER: OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Milletvekiliyken AK Parti'den ihraç edilen ve 3 Ağustos'ta yapılan kongrede Merkez Parti Genel Başkanlığına seçilen Pelin Gündeş Bakır, "AK Parti'de kadın olarak hiçbir fikrim dikkate alınmadı. Beni fiziken milletvekili yaptılar ama fikirlerimi uygulamadıktan, birikimimden faydalanılmadıktan sonra neye yarar. Cinsiyetçi bakış Türk siyasetinde hala mevcut. Her parti kadınları milletvekili yapıyor ama görüşlerini uygulamasına izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Merkez Parti Genel Başkanı Bakır, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, partisinin manifestosunu açıkladı.

Türkiye'deki ekonomik krize işaret eden Bakır, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşların canını yaktığnı ifade etti. Bakır, "Merkez Parti olarak, piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimini benimsiyoruz. Kur politikamızı kurun belirli bir süreç içerisinde, piyasa dengesi dahilinde ve doğru fiyat oluşumuna imkan tanınması üzerine kurgulayacağız. Kurun kontrolü ve sabit tutulması, sağlıklı fiyat oluşumunun önündeki en büyük engel olup hem Türkiye'nin pahalılaşmasına, hem ihracatın ivme kaybetmesine hem de ihracatçımızın gelirlerinin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır. Türk ürünleri uluslararası pazarlarda pahalı kalmaktadır. Döviz kuruna her türlü dolaylı ve dolaysız müdahaleye karşıyız" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin açık kapı politikasına son vereceğiz"

Partisinin göç politikasına da değinen Bakır, "AK Parti'nin açık kapı politikasına derhal son vereceğiz" dedi. Yasa dışı göçmenleri bir program dahilinde geri göndereceklerini söyleyen Bakır, "Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşıyız. Merkez Parti, 'Büyük Türkiye' projesini savunmaktadır" diye konuştu.

Merkez Parti'nin iktidar olması durumunda depremle ilgili yürütecekleri çalışmaları anlatan Bakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ikiye ayıracaklarını söyledi.

"Müfredattaki siyasi içeriği temizleyeceğiz"

Bakır, eğitime ilişkin de "Merkez Parti iktidarında ilk ve orta öğretimdeki programlar yeniden bilim kurulları tarafından hazırlanacak, müfredatlardaki siyasi içeriği temizleyeceğiz" dedi.

"Şu anki sistemi Başkanlık Sistemi olarak adlandırmak da mümkün değildir"

Partisinin hukuk ve siyaset alanındaki vaatlerini de sıralayan Bakır, "AK Parti iktidarı döneminde Adalet sarayları inşa edilerek fiziki iyileştirmeler yapılsa da adaletin kimyası bozularak yargıya güven kaybolmuştur" şeklinde konuştu. Bakır, "Şu anki sistemi Başkanlık Sistemi olarak adlandırmak da mümkün değildir. Zira Başkanlık sistemlerinde sert kuvvetler ayrılığı prensibi esastır. Merkez Parti iktidarında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ivedilikle eksiksiz bir biçimde uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'de fikrim alınmadı"

Bakır, AK Parti'de Milletvekilli yaptığı sürece ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"AK Parti'de kadın olarak hiçbir fikrim dikkate alınmadı. Beni fiziken milletvekili yaptılar ama fikirlerimi uygulamadıktan, birikimimden faydalanılmadıktan sonra neye yarar. Ak Parti'de bir de şöyle bir unsur vardı. Kadın milletvekilleri toplantısı, erkek milletvekilleri toplantısı. Benim ev kadını olarak milletvekili olmuş bir hanımefendiyle, eczacı bir kadın milletvekiliyle kollarımız ayrı. Farklı konularda uzmanlaşmışız. Bu işin kadını erkeği olur mu? Cinsiyetçi bakış Türk siyasetinde hala mevcut. Her parti kadınları milletvekili yapıyor ama görüşlerini uygulamasına izin vermiyor."