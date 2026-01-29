Haberler

Paşinyan, Ermenistan'ın enerji sistemini Türkiye ve Azerbaycan ile birleştirmek istiyor

Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye ile birleştirilmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti. Bu birliğin Güney Kafkasya'yı güçlü bir enerji ihracatçısı yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, Rusya'dan destek gelmezse altyapı projelerini kendilerinin üstlenebileceğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesinin doğru adım olacağını söyledi.

Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının, Güney Kafkasya'yı uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüştürebileceğini söyleyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

" Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan'ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir."

"Rusya yatırım yapmak istemezse kendimiz yaparız"

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin Rusya tarafından onarılması konusuna da değinerek, "Bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduk. Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
