Paris'te Olimpiyatlar İçin Evden Çalışma Kampanyası Başlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken kent sakinlerinin bu süre zarfında evden çalışmalarını teşvik etmek amacıyla metro istasyonlarına afişler asıldı.

Paris'in 2 milyon olan nüfusu, toplu taşıma ağıyla bağlı civar kentlerin sakinleriyle 12 milyona çıkıyor.

Olimpiyatlar için 15 milyon turistin gelmesinin beklendiği kentte halihazırda şoför eksikliği ile metro ve tren seferlerindeki gecikmeler nedeniyle toplu taşımada ciddi yoğunluk yaşanıyor.

Mevcut sorunların, olimpiyatlarda artacak nüfus yoğunluğu sebebiyle daha da kötüleşeceği öngörülüyor.

Bu süre zarfında toplu taşımada oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla hükümet, Parislileri olimpiyatlar boyunca evden çalışmaya teşvik etmek için 29 Ocak'ta kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında Paris'teki metro ve banliyö tren istasyonlarına "(Olimpiyat) Oyunları sırasında zaman kazanmak için önemli olan evden çalışmak" yazılı afişler asıldı.

Afişlerde olimpiyatlar sırasında vatandaşlara ve turistlere toplu ulaşım seferlerini önceden planlamalarına yardımcı olacak internet sitesinin bilgilerine de yer verildi.