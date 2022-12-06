Panama Deniz Hıyarı Çin Pazarında Büyük Potansiyele Sahip

Panama'daki ilk deniz hıyarı yetiştiricilik şirketi PanaSea Global, Çinli tüketicilerin deniz hıyarı talebi arttıkça Çin'i kilit bir pazar olarak görmeye başladı.

Şirket şu anda ilk deniz hıyarı hasadıyla meşgul.

Panama Tarımsal Kalkınma Bakanı Augusto Valderrama Cuma günü şirketi ziyaret ederek Çin ile ticari ilişkileri artırma olanaklarını vurguladı.

SES (İspanyolca): AUGUSTO VALDERRAMA, Panama Tarımsal Kalkınma Bakanı

"Çin başta olmak üzere Asya'da büyük talep gören bu yeni ürün sayesinde ticari ilişkileri artırma imkanlarını görebiliyoruz. Hem Çin hükümeti hem de Panama hükümeti olarak biliyoruz ki, bu ürünün yüksek talep gördüğü Çin'de ticarileştirilmesini kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz."

PanaSea Global, ilk başta küçük miktarlarda Panama deniz hıyarı ihracatına başlamayı, ardından gelecek yılın ikinci çeyreğinde daha büyük hacimle ihracat yapmayı bekliyor.

Panama'nın su kaynakları otoritesine göre, ülke deniz hıyarı yetiştiriciliği için uygun çevre koşullarına sahip.

Panama'da giderek daha fazla sayıda su ürünleri çiftliği gelecek yıl deniz hıyarı yetiştirmeyi planlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Panama kentinden bildiriyor. (XHTV)