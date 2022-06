"Pala Kovboy" engelleri neşesi ve çalışkanlığıyla aşıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Pala Kovboy" lakaplı 76 yaşındaki Mehmet Ali Koparan, hayatın ona getirdiği olumsuzların üstesinden neşesi ve çalışkanlığıyla gelmeyi başarıyor.

Henüz bir yaşındayken geçirdiği kaza sonucu omurilik kemiği kırılan, doktorların "yaşamaz" dediği Koparan, yaşamının ilk yıllarında hayata sıkı sıkı sarılmayı başardı.

Sırtında kambur oluşan, kemik gelişimi yavaşladığı için boyu 1.28 santimetreye kadar uzayabilen Koparan, zor geçen çocukluk yıllarında eğitim hayatını da yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Babaları gündelik işlerde çalışan, beş çocuklu bir ailenin üyesi olarak daha on yaşındayken çalışmaya başlayan Koparan, simit satıp, pazarcılık, simsarlık, bulaşıkçılık yaparak ailesine katkıda bulundu. Koparan'ı diğerlerinden ayıran ise neşesi, renkli kişiliği, sabrı ve çalışkanlığı oldu.

Kovboy şapkası, çizmeleri, pala bıyığı, neşeli tavırları ve manileri ile ilçenin sevilen siması "Pala Kovboy", dört çocuğunu da çalışarak "kimseye muhtaç etmeden" büyütmeyi başardı.

Emekli olmayı düşünmeyen dört torun sahibi Koparan, ilçede kibrit, yara bandı, çanta gibi ürünler satarak ekmeğini kazanmaya devam ediyor.

"Çalışan adam her zaman kazanır"

Koparan, AA muhabirine, çocukluğunun ekonomik açıdan hep zorluklar içinde geçtiğini söyledi.

Hayatının çalışarak geçtiğini anlatan Koparan, "Çocuklarım kimseye muhtaç olmasın diye mücadele ettim. Çalışmaktan hiç yorulmam, çalışırsan ekmek bulursun. Alnımın teriyle çalıştım, kimseden para almadım. Çalışan adam her zaman kazanır. Atalarımız 'çalışan demir ışıldar' diye boşa dememiş. Her şey için sabredeceksin. Engelli olduğum halde hep çalıştım." dedi.

Hayatında ne olursa olsun pes etmediğini vurgulayan Koparan, yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayatı kendine göre eğlenceli hale getirdiğini ifade etti.

Gençlere ve kendisi gibi engelli bireylere de tavsiyede bulunan Koparan, şunları dile getirdi:

"Ben her işte başarmış adamım. Kulun başına her şey geliyor. Onun için sakin olalım, birbirimizi üzmeyelim, her zaman çalışan demir ışıldar. Engelli ne kadar engelli olursa olsun, oturduğu yerden istediğini yapabilir. Allah göz vermiş görelim diye, el vermiş çalış diye, ayak vermiş git diye. Her şeye sabretmek gerekiyor. Bir kuruş da olsa çalışalım. Damlaya damlaya göl olur. Bu halimle sokaklarda saz çalıp, türkü söylesem yine para kazanırım."

Kendisine özen göstermeyi sevdiğini de belirten Başaran, bıyıklarının bakımını her gün yaptığını, kovboy şapkası ve çizmeleri olmadan dışarı çıkmadığını sözlerine ekledi.

"Mehmet amcamız pazarımızın sevilen simalarından birisi"

Merzifon Bakkal Bayi ve Manavlar Odası Başkanı Recep Kırbaş ise "Pala Kovboy"un ilçe halkı tarafından hem takdir edildiğini hem de sevildiğini söyledi.

Kırbaş, "Mehmet amcamız pazarımızın sevilen simalarından birisi. Tüm yaptıkları evine helal lokma götürmek için. Bıyıklarıyla, şapkasıyla, sempatik tavırlarıyla herkesin kalbinde taht kurmuştur. Vatandaşlarımız hiç ihtiyacı olmasa bile ilerlemiş yaşına rağmen çalışmasını takdir ettikleri için alışveriş yapıyorlar." diye konuştu.