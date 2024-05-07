Üye Girişi
Haberler

Pakistan Ordusu, Afganistan'da Planlanan Saldırıyı İddia Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, 26 Mart'ta 5 Çin vatandaşının öldürüldüğü intihar saldırısının Afganistan'da planlandığını ve saldırganın da Afganistan vatandaşı olduğunu iddia etti. Saldırı, Pakistan ile Çin arasındaki dostluğa zarar verme girişimi olarak nitelendirildi.

Pakistan ordusu, 26 Mart'ta 5 Çin vatandaşının öldürüldüğü intihar saldırısının Afganistan'da planlandığını ve saldırganın da Afganistan vatandaşı olduğunu iddia etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Şerif, Ravalpindi şehrindeki Genelkurmay Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 26 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısının arkasındaki kişinin yakalandığını açıkladı.

Şerif, saldırganın Afganistan vatandaşı olduğunu söyledi.

5 Çin vatandaşının öldürüldüğü intihar saldırısının Afganistan'da planlandığını ileri süren Şerif, Dasu Hidroelektrik Santrali projesinde çalışan Çinli mühendislerin öldürülmesini, Pakistan ile Çin arasındaki dostluğa zarar verme girişimi olarak nitelendirdi.

Pakistan Talibanı'nın Ocak 2024'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 62 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini belirten Şerif, bu süreçte düzenlenen operasyonlarda ise 239 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Şerif, Afganistan'daki geçici hükümetin Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı kullanılmayacağına dair uluslararası topluma verdiği sözü tutamadığını ifade etti.

Olay

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna, 26 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı hafta, Çin'in Pakistan'da yürüttüğü diğer projelere yönelik de saldırılar olmuştu. Belucistan eyaletinde bir hava üssü ve bir limana da saldırılar düzenlenmişti.

Temmuz 2021'de Dasu Hidroelektrik Santrali projesini hedef alan intihar saldırısında da 9 Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Pakistan Ordu Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title