Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, COP31'in çözüm odaklı bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, "Bu COP'un diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu COP, çözüm odaklı bir yaklaşıma sahip." dedi.

Tarar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) AA muhabirine konuştu.

Türkiye'nin harika bir Cop31'e ev sahipliği yaptığını belirten Tarar, "Dünyanın dört bir yanından liderlerin ve uluslararası kuruluşların Antalya'da bir araya gelerek aynı çatı altında buluşmasını sağlamak, organizasyonun kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve gösterilen büyük misafirperverlik gerçekten takdire şayan." değerlendirmesini yaptı.

Attaullah Tarar, COP31 beklentilerine ilişkin, "Temel beklentilerimiz, daha yeşil, daha temiz ve daha az kirliliğin olduğu bir geleceğe doğru ilerlemek, daha sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümlerini hayata geçirmek. Böylece karbon ayak izimizi ve sera gazı salımlarını azaltabilir, fosil yakıtlardan uzaklaşarak gelecek nesillerimiz için daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşabiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasına atıfta bulunan Tarar, bu konuşmanın aydınlatıcı olduğunu, iklim değişikliğinin farklı boyutlarından, gezegenin nasıl etkilediğinden ve bu gezegeni gelecek nesiller için daha güvenli hale getirmenin bir sorumluluk olduğundan bahsettiğini anlattı.

Bakan Tarar, "Hava kalite endeksi, orman alanlarının artırılması ve teknolojik çözümlerin geliştirilmesi gibi konular açısından değerlendirdiğimde, bu COP'un diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu COP, çözüm odaklı bir yaklaşıma sahip. Genel kurul oturumlarında ve konuşmalarda eyleme geçme çağrısı çok net bir şekilde hissediliyordu. Bu COP aracılığıyla pek çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha olumlu ve somut değişimlerin önünü açabiliriz"

Müzakerelerin somut eylemlere dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Tarar, "Let's COP" sloganının oldukça geniş yankı bulduğunu kaydetti.

Tarar, BM Genel Sekreteri'nin konuya son derece ciddi yaklaştığını ve farklı kuruluşlarla bir araya geldiğini gördüğünü aktararak "Bence bu durum, farklı ülkeler arasında iklim değişikliği konusunda müzakerelerin gelişmesini teşvik edecektir." dedi.

Antalya'ya COP31 için gelen dünya liderlerinin sadece iklim hakkında düzenlenen toplantılarda bir araya gelmediğini, aynı zamanda ikili görüşmeler ve toplantı aralarında yaptıkları özel görüşmeler aracılığıyla iklim değişikliği konusunda aktif bir şekilde fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Pakistanlı Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Gazze'de insanların yaşadığı acıları dile getirdiğini hatırlatarak, bölgede bir soykırım yaşandığını ancak bunun yanı sıra insanların iklim değişikliğinden de etkilendiğini ve bir tür ekolojik yıkımla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Tarar, bu konuya dikkat çekilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu da diplomasinin bir parçası. Gerçek sorunları gündeme taşımak, bunları açıkça konuşmak ve diğer paydaşları da iklim değişikliği konusunda diyalog kurmaya teşvik etmek gerekiyor. Böylece bu meselelerin çözümüne katkı sağlayabilecek daha olumlu ve somut değişimlerin önünü açabiliriz."

Daha fazla elektrikli araç

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, COP31 Zirvesi'nin olası somut çıktıları hakkında, "Daha fazla elektrikli araç görmeyi, fosil yakıtlara bağımlı araçların sayısının azalmasını ve güneş enerjisinin çok daha yaygın kullanılmasını umut ediyorum. Pakistan'da halk, gerçekten çok dirençli ve azimli insanlarımız, gigavat seviyesinde güneş enerjisi üretmeyi başardı. Bu, son derece büyük bir oran." diye konuştu.

Ülkesinde temiz, yeşil ve yenilenebilir enerjiye odaklanıldığını söyleyen Tarar, halkın elektrikli araçlara yöneldiğini, özellikle kadınların bu dönüşümün bir parçası olmasının memnun edici olduğunu anlattı.

Tarar, şöyle devam etti:

"İnsanların, işe veya okula skuterleriyle gittiklerini görmek görüyorsunuz. Artık kadınlarımızın kullandığı elektrikli skuterlerimiz de var. Daha fazla elektrikli araç, güneş enerjisine dayalı enerji sistemleri ve atık yönetimi konusunda daha sürdürülebilir çözümler geliştirilmesini istiyoruz. Bu noktada, özellikle Pakistan'ın ilk modern atık yönetim sistemi, Türkiye ile işbirliği içerisinde hayata geçirildiğini belirtmek isterim."

Bu zirvenin insanlarda bir farkındalık oluşturduğunun altını çizen Tarar, ele alınan konuların, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesiyle ilgili daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlar atılacağına inandığını aktardı.

İndus Suları Anlaşması

Attaullah Tarar, İndus Suları Anlaşması hakkında, "Suya erişim hakkının, Pakistan halkının, 240 milyon insanımızın temel haklarından biri olduğuna inanıyoruz. İndus Suları Anlaşması da bu hakkı güvence altına alıyor. Bu anlaşma, halkımızın yaşamını ve geçim kaynaklarını korumaktadır. Çünkü tarım, ekonomimizin belkemiğidir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin nüfusunun büyük bir kısmının tarıma dayalı ekonomiyle geçimini sağladığını kaydeden Tarar, Hindistan'ın bu anlaşmayı tek taraflı olarak askıya alma ve yürürlüğünü durdurma girişiminin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunduğunu kaydetti.

Tarar, İndus Suları Anlaşması'nın her iki tarafın mutabakatıyla yapıldığı için tek taraflı olarak değiştirilemeyeceğinin, askıya alınamayacağının ve yürürlüğünün durdurulamayacağının altını çizdi.

Buna yönelik bir adımı "yasa dışı" olarak nitelendiren Tarar, "Burada söz konusu olan insanların hayatı, geçim kaynakları, hayvan varlıkları, tarım faaliyetleri, mahsulleri, çocukları ve gelecekleri. Bu konu son derece önemli ve bizler bu süreçte büyük bir rol üstlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Attaullah Tarar, kısa bir süre önce, dünyanın dört bir yanından akademisyen ve su uzmanlarının katıldığı İndus Suları Anlaşması üzerine bir seminer düzenlendiğini anlatarak burada farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Tarar, Pakistan halkının su hakkından kesinlikle taviz verilmeyeceğini, halkın geçim kaynaklarını korumanın en temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA