Pakistan'da Karaçi Kentindeki Fabrika Yangınında 4 İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangında çöken fabrika binasının enkazından Perşembe sabahı dört itfaiye erinin cesedi çıkarıldı.

Saylani Refah Vakfı'nda itfaiyeci olan Salman Qureshi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahı çok katlı bir çarşaf fabrikası binasında büyük bir yangının çıktığını ve söndürme çalışmalarında 12 itfaiye aracının görev aldığını söyledi.

Qureshi, "Fabrikanın bir kısmı çöktüğünde itfaiye ekipleri olay mahallinde çalışıyordu ve birkaç kişi enkaz altında kaldı" dedi.

Karaçi Merkez Bölge Komiser Yardımcısı Taha Saleem, yangının Perşembe sabahı erken saatlerde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Binadaki yangının kısa devre nedeniyle çıktığını belirten Saleem, itfaiye ekiplerinin dar sokaklar nedeniyle bölgeye büyük itfaiye arabası götürememesinin yangının etkilerini daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Saleem ayrıca, büyük yangının ve yangını söndürmek için kullanılan suyun binanın temelini zayıflattığını ve çökmesine neden olduğunu bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)