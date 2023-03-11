Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da 16 katlı binada yangın

Güncel Haberler

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Sharah-e-Faisal'da 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Sharah-e-Faisal'da 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de, Sharah-e-Faisal'da Nursery durağının yakınındaki 16 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Polis, yangının binanın çatı katında bulunan bir reklam panosunda çıktığını ve alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı sardığını söyledi.

Yetkililer, yangından etkilenen binanın bitişiğindeki bir benzin istasyonun da kapatıldığını söyledi. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pakistan Karaçi 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title