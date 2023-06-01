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Paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Adana yolu üzerinde kurulu bulunan bir narenciye paketleme tesisinin bahçe bölümünde yer alan plastik sandıklar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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