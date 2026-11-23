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Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, "Gabar'dan 10 yıllık elde edeceğimiz petrol geliri fon vurgunundaki 20 milyar dolara eşit" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesine ilişkin söz alan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan ve dün tamamlanan COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmasını istedi.

Sakarya'da günlük doğal gaz üretimi için 20 milyon metreküp hedeflenirken, üretimin 9,5 milyon metreküpte kaldığını, batarya depolama kurulu gücünün 1000 megavat hedefe karşılık 57,8 megavat olduğunu söyleyen Özlale, nadir toprak elementlerine ilişkin çalışmaların tamamlanma oranının ve yenilenebilir kaynakların üretimdeki payının da hedeflerin altında kaldığını belirtti.

Elektrik faturalarındaki dağıtım ve iletim bedellerindeki artışa dikkati çeken Özlale, özelleştirme öncesinde bu bedellerin enerji bedelinin üçte biri düzeyinde olduğunu, bugün ise enerji bedelinin 3,5 katına ulaştığını söyledi.

Gabar'daki petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özlale, Kasım 2024'ten bu yana günlük üretimin 80 bin varil civarında seyrettiğini, hedefin ise 100 bin varil olduğunu söyledi. Kuyulardaki verimin de istikrarlı bir seyir izlediğini belirten Özlale, "Gabar'dan 10 yıllık elde edeceğimiz petrol geliri fon vurgunundaki 20 milyar dolara eşit. Dolayısıyla fon vurgununun boyutuna bu açıdan da bakabilirsiniz" dedi.

Türkiye'nin altı sondaj gemisi bulunduğunu hatırlatan Özlale, Akdeniz'de Türkiye'ye ait bir sondaj gemisinin bulunup bulunmadığını sordu. İsrail'in bölgede sondaj çalışmaları yürüttüğünü öne süren Özlale, Bakanlığın Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin bilgi vermesini istedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santralı'ndaki ortaklık ve yönetim yapısını da eleştiren Özlale, yüzde 49'luk ortaklık payı için hala Türk ortak bulunamadığını söyledi. Özlale, Bakan'dan kömür madenlerinde çalışan işçilerin koşulları ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusunda da ayrıntılı bilgi istedi.

DEM PARTİLİ OLUÇ: "FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞLA ADİL GEÇİŞ BİRBİRİNDEN AYRI ELE ALINAMAZ"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da fosil yakıtlardan çıkışın nasıl gerçekleştirileceğinin de tartışılması gerektiğini belirtti. Oluç, Bakanlığın sunumunda ve bütçesinde adil geçiş perspektifine ilişkin yeterli çalışma görmediğini söyledi.

Adil geçişin yalnızca fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesinden ibaret olmadığını vurgulayan Oluç, sürecin istihdam, sosyal koruma, finansman, beceri geliştirme ve yerel kalkınma başlıklarıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

COP28'de uygulamaya konulan Birleşik Arap Emirlikleri Adil Geçiş Çalışma Programı'na ve COP30'da uluslararası bir adil geçiş mekanizmasının geliştirilmesine ilişkin karara işaret eden Oluç, geçiş sürecinin çalışanları, çalışanların yaşadığı toplulukları, ilçeleri ve illeri doğrudan etkileyeceğini anlattı.

Nükleer enerji politikalarını da eleştiren Oluç, nükleer enerjinin yalnızca enerji alanında değil, güvenlik ve strateji bakımından da dışa bağımlılık yarattığını savundu.

Kaynak: ANKA