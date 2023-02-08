Özgür Özel, Nurhak'ta: Depremin Üzerinden Geçen İki Güne Rağmen Buraya Hiçbir Yardım Gelmemiş.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş’ın Nurhak ve ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçelerini ziyaret etti. Özel, “Depremin üzerinden geçen iki güne rağmen buraya hiçbir yardım gelmemiş. Nurhak ilçesinin Kullar Köyü’nde enkaz altında 150 kişi daha var. Kendileri söylüyorlar. 25 cenazeyi çıkarmışlar, defnedememişler… Sadece Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinin 2 bin 500 nüfuslu Kullar Köyü’nde göçük altında 150 kişi var ve çıkaramıyorlar. 150 kişi için acil kurtarma istiyoruz. Çocuklar, yaşlılar ve hastalar için çok acil müdahale gerekiyor” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ve ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçelerini ziyaret etti. Özel, "Depremin üzerinden geçen iki güne rağmen buraya hiçbir yardım gelmemiş. Nurhak ilçesinin Kullar Köyü'nde enkaz altında 150 kişi daha var. Kendileri söylüyorlar. 25 cenazeyi çıkarmışlar, defnedememişler… Sadece Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin 2 bin 500 nüfuslu Kullar Köyü'nde göçük altında 150 kişi var ve çıkaramıyorlar. 150 kişi için acil kurtarma istiyoruz. Çocuklar, yaşlılar ve hastalar için çok acil müdahale gerekiyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta saat 04.17 ve 13.24'te iki büyük deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıcı etki yarattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Elbistan ilçelerini bugün ziyaret etti.

Özel, Kahramanmaraş'ın Nurhak içesinin Kullar Köyü'nde şöyle konuştu:

"150 KİŞİ İÇİN ACİL KURTARMA İSTİYORUZ"

"Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin Kullar Köyü'ndeyiz. 2 bin 500 nüfuslu bir köy. Depremin üzerinden geçen iki güne rağmen buraya hiçbir yardım gelmemiş. Nurhak ilçesinin Kullar Köyü'nde enkaz altında 150 kişi daha var. Kendileri söylüyorlar. 25 cenazeyi çıkarmışlar, defnedememişler. Sadece bu evde 6 kişi var. Ama şu ana kadar buraya herhangi bir yardım gelmemiş. İletişim yok. Hem normal telefon hatları kesik hem cep telefonları çalışmıyor. Burada bir an önce iletişimin sağlanması ve bir an önce buraya arama kurtarma ekiplerinin gelmesi gerekiyor. Buraya bir sahra mutfağının kurulması gerekiyor. Çadırların kurulması gerekiyor. Şu anda sahra hastanesinin kurulması gerekiyor. Sadece Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin 2 bin 500 nüfuslu Kullar Köyü'nde göçük altında 150 kişi var ve çıkaramıyorlar. 150 kişi için acil kurtarma istiyoruz. Çocuklar, yaşlılar ve hastalar için çok acil müdahale gerekiyor."

Özel, Elbistan'da şunları söyledi:

"ELBİSTAN'DA GERÇEK ANLAMDA BİR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeyiz. Elbistan, aslında ilk depremde birkaç evin yıkıldığı az sayıda can kaybının olduğu bir yerdi. Buna önce sevinildi ama bugün anlıyoruz ki bu büyük bir talihsizlik ilk baştaki depremi hafif atlatmış olmak. Çünkü ardından hem buranın arama kurtarma işini yapabilecek ekipleri diğer bölgelere gitmişti. Hem de insanlar orta ve az hasarlı evlerine geri döndüler. İkinci büyük depremde belki de 10 il içinde, tüm ilçeler içinde bundan en büyük hasarı ve en büyük yarayı alan yer Elbistan. Çok sayıda bina göçtü. O günden şu ana kadar Elbistan'da gerçek anlamda bir arama kurtarma çalışması yapılıyor demek mümkün değil. Üstün gayretler var. Neredeyse çıplak ellerle uğraşma var. Ama yeterli ekipman yok. Vinç yok ve büyük bir koordinasyonsuzluk var. Bugün Elbistan'da yaşananlar Türkiye'de olan ve bugün burada olmayan kim olsa yüreğinin kaldırmayacağı ömrü boyunca hafızasından çıkmayacağı birkaç güne şahit olurlardı."

Özel'e Elbistan ziyaretinde CHP milletvekilleri Yıldırım Kaya, Utku Çakırözer, Mehmet Göker ve Sibel Özdemir de eşlik etti.