Özgür Özel: Mücadele ve Cesaret Vaat Ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben size güzel günler değil, mücadele vaat ediyorum. Ben size acı çekmemeyi değil, acıya katlanmayı, teslim olmamayı, hep birlikte kötülerden daha cesur olmayı vaat ediyorum." dedi.

Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Özel, son 2 yılda üçüncü İstanbul İl Kongresi'ni yaptıklarını, süreç tamamlandığında iki yılda dördüncü kurultaylarını yapmış olacaklarını söyledi.

Özgür Çelik'in sıkıntılı bir dönemde görevini başarıyla yürüttüğünü ifade eden Özel, "Birileri halen daha Asliye Hukuk mahkemelerinin kapısında, hala daha dün bu kurultayı durdurmak umuduyla AK Parti yargısından birileri koltuk, makam, mevki dileniyor." ifadesini kullandı.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Özel, Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir şeyleri değiştirmek isteyenlerin birbirini bularak harekete geçtiğini dile getirdi.

Özel, İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonu ile gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan süreci anlatarak, 214 gündür her hafta bir ilçede ve şehirde eylem ve miting yaptıklarını ifade etti.

ABD ile nadir elementlerin pazarlığının yapıldığını iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"Dünya bundan sonraki çağda büyük mucizelerin, küçük elementlerle yaşandığı bir sürece girdi. Nanogram, gramın milyarda birinin büyük paralar ettiği, bunu alan ülkelerin geleceğe hükmettiği, elektrikli arabasından cep telefonuna, yarın olacaksa eşyaların ışınlanması o teknolojiye kadar ne lazımsa bunun elinde bulundurduğu 10 küsur ülkeden biriyiz, sıralamada beşinciyiz."

Özel, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak, Meclise gelen 2026 bütçesinin sabit gelirliye sefalet vaat ettiğini savundu.

Kendisine yönelik Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiği eleştirilerine ilişkin de konuşan Özel, "15 Temmuz'un ertesi günü 'Bu darbeyi dünyaya birlikte anlatalım.' diyeceksin. Ondan sonra şimdi darbenin muhatabı değil, darbenin faili olunca 'Susun. Kimseye söylemeyin, kol kırılır yen içinde kalır.' diyeceksin. Ben şunu söylüyorum. Kırılan kol da bizimdir, kırılan kafa da bizimdir, verilen mücadele de bizimdir. Birileri kızılcık şerbetini içerken, kan kusan benim arkadaşlarımsa vallahi de susmayacağım billahi de susmayacağım. Kapı kapı anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Özel, bugün Manisa'dan İstanbul'a geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hemşerilerime dedim ki 'Evet, kolay olmayacak. Acı çekeceğiz. Hayatlarımızdan, ailelerimizden, sağlığımızdan, özgürlüğümüzden olacağız. Ekrem Başkan özgürlüğüyle ödüyor, 16 arkadaşımız özgürlüğüyle ödüyorlar. Evladımıza hasret günler geçiriyoruz. Daha da kötü olacak. Ben size güzel günler değil, mücadele vaat ediyorum. Ben size acı çekmemeyi değil, acıya katlanmayı, teslim olmamayı, hep birlikte kötülerden daha cesur olmayı vaat ediyorum. 100 yıl önce olduğu gibi gerekirse ölümü göze almayı, ama işgale teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size bırakırlarsa bırakırlar, bırakmazlarsa onların yerine seçim kazanmayı, hak ettikleri yere onları getirmeyi vaat ediyorum. Ben size sadece iktidar değil, onur, haysiyet ve cesaret vaat ediyorum."

Kongre devam ediyor

Kongrenin divan başkanlığını CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı.

24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik de kongredeki konuşmasında, yaptıkları faaliyetleri anlatarak, üye sayılarını 450 bine çıkardıklarını, yeni dönemde ise 750 bine çıkaracaklarını söyledi.

Mahkeme kararı sonrası geçici kurulla birlikte il başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin'i eleştiren Çelik, "Şu kadar yıllık CHP'liyim.' diyerek olmaz. İşte er meydanı burası. İşte minder burada. Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin buyurun aday olun, yarışalım." ifadelerini kullandı.

Kongre, raporların okunması, dilek ve temenni konuşmaları, faaliyet ve kesin hesap raporunun oylaması ile devam ediyor.