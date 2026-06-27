Özgür Özel: Bu yolun sonu milletin iktidarıdır

Haber: Gülara Subaşı / Kamera: Dursun ALKAYA

(GAZİANTEP) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Elmacı Pazarı'nda esnaf ziyaretinin ardından Balıklı Park'ta yaptığı açıklamada, "Bu yolun sonu milletin, halkın iktidarıdır. Başarırsak partimizde; olmadı, her türlü kumpasla, partimize kurulan kumpasla bizi başka yollara zorlarlarsa da herkes şunu bilsin ki biz CHP'yi kimselere bırakmadan, CHP'yi sırtlayarak, kucaklaşarak, kenetlenerek hatta CHP'yi de kapsayıp aşarak bu ülkede ne kadar mağdur varsa, ne kadar mazlum varsa, ne kadar emeği sömürülen varsa, alnının terini alamayan ne kadar çiftçi, işçi varsa, dünyanın en büyük haksızlığına uğrayan ne kadar emekli varsa hepsiyle birlikte ve güzel memleketimizin gençleriyle birlikte iktidara yürüyeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep ziyareti kapsamında Elmacı Pazarı ve Gaziler Caddesi'nde planlanan esnaf ziyaretini yurttaşların yoğun ilgisi sebebiyle yapamadı. Özel, cadde boyunca kalabalıkla birlikte yürüdü, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yürüyüş sırasında "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Özgür Başkan özgür gelecek", "Özgür Türkiye özgür gelecek", "Diplomasız Erdoğan", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "İktidar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı. Yürüyüşte Özel'e bir çocuk "Lütfen Ekrem amcamı hapisten çıkarın" dedi.

"SİYASETİN KIRILMA GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Yürüyüş sırasında açıklama yapan Özel, "Türkiye'nin neresine gidersek gidelim gördüğünüz gibi bir şey oluyor. Bizim de daha önce deneyimlediğimiz bir şey değil. Siyasetin kırılma anlarından, kırılma günlerinden birini yaşıyoruz. Büyük bir haksızlık var. Bu haksızlığa millet sessiz kalmıyor. Normalde bu sıcakta bugün Gaziantep'te 20 kişiyi toplayıp yürüteyim desen olmaz ama binler kendi toplanıyor, yürüyorlar. Biz esnaf ziyareti yapmak için buraya geldik ama dükkanlara girebilmek bile mümkün değil. İnanılmaz bir kalabalık var. Herkes çok duygulu, çok tepkili ama buradan alınması gereken mesajı alması gerekenler alsın artık" dedi.

Özel, "Hain Kemal" sloganlarının sorulması üzerine de "O tepkileri durdurmaya çalışıyoruz. Biz kötü söz söylenmesin istiyoruz. Ama insanlar çok tepkili. Her seferinde engel olmaya çalışıyoruz. Herkesten ricam öfkesini iktidar enerjisine dönüştürün. Gelsinler, yürüsünler, sahip çıksınlar ama buradan bizim bir iktidar enerjisi çıkarmamız lazım" yanıtını verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR HAKSIZLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ardından Balıklı Park ziyaretinde bir bankın üzerinde vatandaşlara hitap eden Özel, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Türkiye'yi bırakın, dünya şaşkın. Türkiye öfkeli, dünya şaşkın. Dünyada görülmemiş bir iş yapıyorlar. Bir partinin adayını yenemeyince, bileğini bükemeyince, Genel Başkanı'nı susturamayınca o partiye yargı eliyle darbe yapıp o partinin yönetimini, seçilmiş yönetimini alıp yerine seçilmemiş bir yönetim getirmeye, iktidar yürüyüşünü durdurmaya, bir siyasi partinin ülkede iktidar talebini, iktidar değiştirmeye kararlılığını durdurmaya çalışıyorlar. Bunun için planlar kurmuşlar, hazırlıklar yapmışlar. Amerika'dan talimatları almışlar, içeride ve dışarıda çalışmışlar ama bir şeyi hesaba katamamışlar. Neyi hesaba katamadılar biliyor musunuz? Sizi hesaba katamadılar."

"SEL OLDUNUZ AKTINIZ"

Bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in işçileriyle, işverenleriyle, esnaflarıyla, sivil toplumuyla, meslek örgütleriyle ve sokakta esnafıyla göz göze gelmeye, el ele tutuşmaya, bu zorlu yürüyüşte onları da bu yürüyüşe katmaya, onların fikirlerini sormaya geldik. Bugün akşamüstü 17.00'te bir esnaf ziyareti planladık. Caddenin başına vardık, sizleri gördük. Caddenin başından içeriye adımımızı attık, her adımda çoğaldık. En nihayetinde sel oldunuz, aktınız ve burayı doldurdunuz. İradenizle birlikte tarihin akışına Gaziantep'in damgasını vurdunuz. Elbette CHP'de adayına, kurumuna, liderine darbe yapıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Hakkımızı hukuk yoluyla arıyoruz, hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakkımızı siyasi yollardan arıyoruz, siyasi mücadele veriyoruz. Hakkımızı sizinle birlikte sokak sokak arıyoruz, fiziki mücadele veriyoruz. Eninde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz, partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğunda vazgeçmeyeceğiz, yolu takip edeceğiz, gerekirse yeni bir yol açacağız. Ama menzile varacağız.

"BU YOLUN SONU MİLLETİN İKTİDARIDIR"

Herkes şunu bilsin ki yol, cümleden uludur. Yol, her birimizden uludur. Yol, yolcudan da uludur. Önemli olan yürünen yol, o konudaki samimiyet, o konudaki gayret, o konudaki inattır. Ben bu yolu sizinle birlikte yürümeye, bu yolu cesaretle yürümeye, sonuna kadar yürümeye ve en sonunda Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni kimselere bırakmamaya ant içtim, yemin ettim. Bu yolun sonu milletin iktidarıdır, halkın iktidarıdır. Başarırsak partimizde; olmadı, her türlü kumpasla, partimize kurulan kumpasla bizi başka yollara zorlarlarsa da herkes şunu bilsin ki biz CHP'yi kimselere bırakmadan, CHP'yi sırtlayarak, kucaklaşarak, kenetlenerek hatta CHP'yi de kapsayıp aşarak bu ülkede ne kadar mağdur varsa, ne kadar mazlum varsa, ne kadar emeği sömürülen varsa, alnının terini alamayan ne kadar çiftçi, işçi varsa, dünyanın en büyük haksızlığına uğrayan ne kadar emekli varsa hepsiyle birlikte ve güzel memleketimizin gençleriyle birlikte iktidara yürüyeceğiz inşallah.

"BÜYÜYORUZ, GÜÇLENİYORUZ"

Kendiliğinden oluşan kalabalıklarla sel olup akıyoruz. Öyle olunca söylenen sözler örneğin 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek'te siz aslında bu ülkede umudu çalanların, ekmeği çalanların, gençlerin geleceğini çalanların, milletin parasını çalanların hesap vermesini söylüyorsunuz. Ama bunu AK Parti'ye oy vermiş ama şimdi mağdur, mazlum, senin benim gibi bu iktidardan kurtulmak isteyenler, 'Geçmişte AK Parti'ye oy verdik diye veya bilmeden bilerek üye yapıldı, üye olduk diye yarın bana da mı bir şey olacak' diye düşünürse bu yürüyüş, bu yol, bu sel zarar görür. Onun için kötülük yapan hesabını verecek, yargı önünde cezasını çekecek ama buradan Gaziantep'in geçmişte ister AK Parti'ye oy versin, ister MHP'ye, 'İyi olsun' diye vermişler. Bugün fıstık üreticisi olup da perişan olanlara, esnaf olup da siftahsız kapayanlara, emekli olup da 20 bin liraya kira ödese aç kalan, karnını doyursa sokakta kalanlara, asgari ücretle geçinemeyenlere ve kurduğu iş, kredi ve borç faizi yüzünden dönmeyenlere şunu söylüyoruz: 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.' Sizler sadece CHP'lilerin umudu değilsiniz. Büyüyoruz, güçleniyoruz, genişliyoruz. 'Bu kadar haksızlığa ben de sessiz kalamam' diyen başka partilileri duyuyoruz. 'Sizinleyiz, arkanızdayız' diyenleri duyuyoruz.

"TARİHİN KIRILMA NOKTASINDAYIZ"

Görüyor musunuz; bir şey oluyor, bir şey. Gaziantep'te böyle bir kalabalığı toplamak, kendiliğinden toplamak, esnaf ziyareti yaparken sokaklara sığmamak, sel gibi akmak, taşmak… Bir şeyler oluyor, görüyor musunuz? Tarihin kırılma noktasındayız. Bir şeyler oluyor. Millet bu kadar haksızlığa, kendi uğradığı haksızlıkla onun derdini söyleyenlerin uğratıldığı haksızlığa, saldırıya sessiz kalmıyor. Her yerde bizi konuşuyorlar, bizi tartışıyorlar. Kimi iyi niyetle, kimin şaşırtmak için. Ama biz kime kulak vereceğimizi biliriz. Biz kulağımızı başı dik, alnı açık, bu ülkeyi seven, evlatlarını seven, yarınlarını düşünen ve bu ülkenin gerçek sahiplerine, öyle sırça köşklerden, saraylardan, tepelerden bakanlara değil, bu ülkenin gerçek sahiplerine, size, millete kulak veriyorum ben.

"SİZİN OYUNLARINIZ BİZE SÖKMEZ"

Biz bu ülkeyi karşılıksız sevenleriz, katıksız sevenleriz. Biz zora teslim olmayanlarız. Biz korkup da geri adım atmayanlarız. Biz tehditten susmayan, rüşvet kabul etmeyen, şantaja teslim olmayanlarız. 'Sus, partinin başında otur. Otobüsün üstünden in, partinin başına git. Daha 50 yaşındasın, 20-30 yıl daha partinin başındasın' diyenlere şunu söyledim: '30 yıl partinin başında muhalefet lideri olacağıma üç gün bile orayı meşgul etmem, ben iktidardan vazgeçmem' dedim. Bunun için herkes şunu bilsin ki ' Özgür Özel'i partisinin başından aldık, Özgür Özel'e oyun kurduk, arkadaşlarına oyun kurduk.' Sizin oyunlarınız bize sökmez. Biz teslim olacak olsak, sizinle anlaşacak olsak o gün anlaşırdık. 'Ekrem'i sat' dediğinizde anlaşırdık. 'Partiyi muhalefette bırak' dediğinizde anlaşırdık. Ben CHP'yi sonuna kadar savunacağım. CHP'den değerli bir şey var, o da Atatürk'ün öbür eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kim ki Amerika'yla, İsrail'le ve AK Parti ile birlikte bir takım hesaplara girmiş; yok, monarşi hesaplarına, tek adam hesaplarına teslim olmuş ve onlarla birlikte plan kurmuşlarsa şunu bilsinler ki CHP için canımı veririm ama Türkiye Cumhuriyet'i için asla ve asla bu oyuna geçit vermem.

"UMUDU HEP BİRLİKTE YÜKSELTEREK HEDEFİ İKTİDARA KOYMUŞUZ"

Biz, 47 yıl sonra partiyi birinci yapmış, 23 yılda AK Parti'ye ilk kez yenilgiyi tattırmış, kazandığımız gece bile bunu zafere saymak yerine hedefe yürümenin ilk günü görmüş, o hedefi 'iktidar' diye koymuş insanlarız. Bunun için biz iktidar olana kadar, bu ülkede yönetim alana kadar, emeklinin yüzünü güldürebileceğimiz o güne kadar, emekçinin alın terini alacağımız o güne kadar, esnafı, çiftçileri yeniden milletin efendisi yapacağımız güne kadar, gençlerin umutlarını yeniden yeşerteceğimiz güne kadar çalışmak, mücadele etmek ve başarmak durumundayız. Yenilgiye alışanları, muhalefette çalışanları ve yüksek katlı binaları, altımızdaki üst düzey otobüsleri geride bıraktık biz. İstikamet iktidar. Yoldaşları yanımızdakileri, Gazianteplileri, kardeş, umudu hep birlikte yükselterek hedefi iktidar koymuşuz.

"OTURMAKLA İKTİDAR OLUNMUYOR"

Yok bizim artık binamız. Yok öyle güçlü sesli otobüslerimiz ama bundan daha önemlisi var. Birileri kalabalıkları arkasına alıp yürümek bir yana taşıma kalabalıklarla bile kendini ifade edemezken biz bu organik, bu güçlü, bu kendiliğinden kalabalıklarla birlikteyiz. Bize bir siz bir de ayağımızın altındaki bu bank yeter. Şunu herkes görsün, şunu herkes bilsin ki binalarda oturmakla iktidar olunmuyor. Biz, partiyi 47 yıl sonra binada oturarak iktidar yapmadık. Otobüslerle iktidar olunmuyor. İktidar, milletle olunuyor, inançla olunuyor, kararlılıkla olunuyor. ve sizinle birlikte yürüyerek oluyor. Gazi şehrin güzel insanları, Gaziantep, iktidara birlikte yürüyecek miyiz? O zaman yürüyelim arkadaşlar."

Kaynak: ANKA