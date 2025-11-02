Haberler

Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'un Kavuşmasını Ümit Ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Maratonu'nda yaptığı konuşmada, Silivri'deki tutukluluğu süren Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a kazandırılması gerektiğini vurguladı ve bu durumun Türkiye'ye kaybettirdiğini ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 47. İstanbul Maratonu sonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bir şehrin üç kez üst üste seçilmiş başkanı ve 15,5 milyon insanın cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri'de bir hapishanede tutuluyor. Bu ayıp Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor. Biz Türkiye'yi kazandıracak işler yapmamız lazım. Bunun için de en kısa sürede Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'un kavuşmasını ümit ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 47. İstanbul Maratonu sonunda düzenlenen ödül törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Herkese merhabalar. Öncelikle, bu tip organizasyonların yapılabilmesi çok önemli. Şehirleri değerli kılan elbette yüz ölçümleri, nüfusları, sanayileri falan filan ama esas dünyada şehirleri prestijli kılan iki unsur var. Biri coğrafi unsur. İçinden nehir geçen şehirler prestijli şehirlerdir dünyada. Ayıptır söylemesi, bizimkinin içinden deniz geçiyor. ve böyle spor organizasyonlarına, kültür-sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapmak gerçekten o şehre bütün dikkatleri çeker. Dünyada birçok önemli maraton koşuluyor: Roma Maratonu, Pekin Maratonu. Ama iki kıta arasında koşulabilen, bir kıtada başlayıp bir başka kıtada biten bir maraton bize ait. O yüzden hem başkan vekilimizle hem genel sekreterimizle hem Ekrem Başkan'la geçmişte hep bu meselenin hak ettiğinin çok gerisinde bir bilinirliğinin ve popülaritesinin olduğunu konuşmuştuk, bunu çok daha güçlü bir noktaya getirmeyi konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz.

Tabii şehrin prestijini, biraz önce söylediğim coğrafi avantajlar artırırken, şehrin prestijini kıyan bir şey var: Bir şehrin üç kez üst üste seçilmiş başkanı ve 15,5 milyon insanın cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri'de bir hapishanede tutuluyor. Bu ayıp Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor. Biz Türkiye'yi kazandıracak işler yapmamız lazım. Bunun için de en kısa sürede Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'un kavuşmasını ümit ediyorum. Emeği geçen herkese saygılar sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
