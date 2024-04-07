Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Özgür-Der ve Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in saldırılarını destekleyen ABD'yi protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) ile Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Öğle namazını İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nde kılan gruptakiler, ellerinde Filistin bayrakları ile sahilde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlarla yürüyen katılımcılara polisler de eşlik etti.

ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde duran gruptakiler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Gazze Dayanışma Platformu'ndan Hamza Er, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Siyonist olmak için Yahudi olmana gerek yok. Ben bir siyonistim." sözünü aktararak, "Bunlar bu kadar batıl davalarına sadakat gösterirken ey vicdanlı, inançlı ve imanlı topluluk sizler neden Hak yolunda daha cüretkar, daha cesur değilsiniz?" diye sordu.

Er, İsrail'in yaptığı zulmün firavunları bile geçtiği belirterek, "En azından firavunlar çocukları öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu. Bunlar çocukları ve kadınları birlikte katledecek derecede vahşiliğe ulaştı." dedi.

Basın açıklamasının ardından Gazze'deki Müslümanlar için dualar eden katılımcılar, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İstanbul Sarıyer İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title