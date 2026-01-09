YHT'ler 106 Milyon Yolcu Taşıdı

6 Nisan 1920

1- YHT'ler bugüne kadar 106 milyon yolcu taşıdı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın:

"Yolcu taşımacılığında 2026'da yüzde 7 büyüme öngörüyoruz. Yük taşımacılığında ise 22,1 milyon ton yurt içi, 3,4 milyon ton yurt dışı olmak üzere toplam 25,5 milyon ton taşıma hedefimiz bulunuyor"

"Bugüne kadar 106 milyon yolcu, YHT'lerin sunduğu konforu ve güvenli ulaşım deneyimini yaşadı. Ankara'dan İstanbul'a 4 saat 30 dakikada, Eskişehir'e 1 saat 25 dakikada, Sivas'a ise 2 saat 40 dakikada ulaşım sağlanabiliyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

2- Ticaret Bakanlığından esnaf ve sanatkarlara 2025'te rekor finansman

Bakanlığa bağlı kooperatiflerin kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara geçen yıl 175,8 milyar liralık finansman sağlandı

Finansman tutarı 2024'e göre yüzde 53,1 arttı

(Mert Davut-Seda Tolmaç/Ankara)

3- Reel getiride 2025, külçe altının yılı oldu

TÜİK verilerine göre külçe altın, 2025'te TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 reel getiri ile diğer finansal yatırım araçlarından pozitif ayrıştı

Bu değer, 1997'den bu yana en yüksek reel getiri olarak da kayıtlara geçti

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Türkiye'nin arabuluculuk sistemi milyonlarca dosyayı çözüme kavuşturup yargının yükünü hafifletti

Arabulucu avukat Semih Biten:

"Bu tablo bize sadece yargı istatistiklerini değil toplumun ruh halini de anlatıyor. Uzlaşma kültürü, Türkiye'de artık filizlenme aşamasını geçti, kök salıyor. İnsanlar, haklı çıkmak ile sorunu çözmek arasındaki farkı daha net görmeye başladı. Bu, çok kıymetli bir eşik"

(İrem Demir/İstanbul)

5- Emlak danışmanlarından konutunu satacak vatandaşlara uyarı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam:

"Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak"

"Vatandaş, satacağı konutu ilan portalına taşımak için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- FAO Türkiye 2026'da kadın emeğine yönelik desteğini artıracak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık:

"2025'te Türkiye'de sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri dönüşümüne yönelik kayda değer adımlar attık. Küresel Çevre Fonu destekli projelerle çevresel fayda sağladık. Bolu'da yürütülen ve agroekolojiyi odağına alan projeyle, kadınların öncülüğünde yeni geçim fırsatları yarattık"

"Kadın çiftçilere ve kadın odaklı kooperatiflere yönelik desteklerimiz, 2026'da artarak devam edecek. Bu kapsamda kadın liderliğindeki kooperatiflerin buluşma noktası olarak desteklediğimiz 'hepyerinden.com.tr' dijital ağına yeni kooperatifler katılacak ve destek programı daha da büyüyecek"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

7- UNRWA, İsrail'in uluslararası STK'lerin Gazze'ye erişimini kısıtlamasının risklerini vurguluyor

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler:

"(STK'lerin, İsrail tarafından Gazze'ye erişiminin engellenmesiyle ilgili) Risk açıkça çok büyük çünkü dünya genelinde STK'lar insani yardım operasyonlarında kritik oyuncular, çok büyük becerilere sahipler"

"Gazze'nin şu anda ihtiyacı olan şey kısıtlamalar değil, ateşkesin başlangıcında umulan türden bir (insani yardım) artırma. Ateşkesin üzerinden neredeyse 3 ay geçti ve bu son derece endişe verici"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

8- Fransa'da ırkçı söylemin hedefi olan Eyüp Sultan Camisi'ne kısa sürede 50 bin avro bağış yapıldı

İslam Toplumu Milli Görüş Doğu Fransa Bölgesi Başkanı Kadir Ali Demir:

"İki hafta içerisinde 50 bin avroluk maddi yardım aldık"

"Kur'an-ı Kerim'de Rabb'imiz buyuruyor ki 'Sevmediğiniz şeylerde sizin için hayır olabilir. Hoşlandığınız şeylerde de sizin için şer olabilir, siz bilemezsiniz, ancak Rabbiniz bilir'"

(Esra Taşkın/Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Küresel servet farkı hızla artarken yoksul kesimin kaynaklara erişimi her geçen gün azalıyor

2000 ile 2024 yılları arasında küresel servetin yüzde 41'i en zengin yüzde 1'lik kesime giderken en yoksul yüzde 50'lik kesim ise sadece yüzde 1 pay alabildi

Gelecek 10 yılda dünya genelinde 70 trilyon doların üzerindeki servetin miras yoluyla el değiştireceği, bunun da eşitsizliği derinleştireceği belirtiliyor

(Ecem Şahinli Öğüç/Ankara)

10- Almanya'da 3 haftada 3 soygunla gündem olan banka mercek altında

Almanya'da Sparkasse şubelerinde art arda yaşanan soygunların ardından, toplam kaybın 100 milyon avroya ulaşabileceği belirtilirken banka güvenliği ülke genelinde tartışma konusu oldu

(Salih Okuroğlu/Viyana)

11- Almanya'daki elektrik kesintisi nedeniyle mağdurlar, Berlin yönetimine tepkili

Kesintiden etkilenen Jörg Digold:

"Beni hayal kırıklığına uğratan şey, aslında bu konuda tamamen başarısız olan politikacılardır. Bu insanlara ulaşmak imkansız, teselli edici bir söz bile yok"

Zehlendorf ilçesi sakinlerinden Bernd Huber:

"Son yıllarda savunma, güvenlik ve afet korumaya yeterince yatırım yapılmadığı açık"

(Cüneyt Karadağ/Berlin) (Görüntülü)

12- Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da sahibini bulacak

İlk kez 4 takımla oynanan Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek

2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen organizasyonda iki takım arasındaki 4 maçın 3'ünü sarı-kırmızılılar, 1'ini sarı-lacivertliler kazandı

Kupayı Galatasaray 7 kez kazanırken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor üçer, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

13- Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 405. randevu

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 149-130, gol sayısında da 544-505 üstünlüğü bulunuyor

Süper Kupa finalinde daha önce 4 kez rakip olan taraflardan Galatasaray 3 kez, Fenerbahçe ise 1 kez kupayı kazanmayı başardı

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

14- Fenerbahçe'nin beşinci Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi

Sarı-lacivertlilerin, İtalya'nın Lazio ekibinden kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, kulüp tarihindeki beşinci Fransız futbolcu oldu

Sadettin Saran'ın başkanlık dönemindeki 2. transferi Guendouzi, Fenerbahçe'nin 206. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti

(Bozhan Memiş/İstanbul)

