ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Kasım 2025

1- Cumhuriyet'in mimarı Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Umutları tükenmiş bir milleti Milli Mücadele ateşiyle ayağa kaldırıp Anadolu'nun vatan olmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce egemenliği "kayıtsız ve şartsız" millete vererek Cumhuriyet'i ilan etti

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk, 57 yıl süren yaşamında yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil devrimleriyle de dünya tarihine geçen örnek bir lider oldu

Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen Atatürk, ebedi istirahatgahı olan Türkiye'nin kalbi Anıtkabir'de Türk milletinin gönlünde yaşamaya devam ediyor

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Hüzünlü oturumun tutanakları Meclis arşivlerinde saklanıyor

Büyük Önder Atatürk'ün vefatından 26 saat sonra olağanüstü toplanan Mecliste milletvekilleri gözyaşları içinde 5 dakikalık saygı duruşunda bulundu

(Aykut Yılmaz/TBMM)

3- Arşiv fotoğrafları, Büyük Önder Atatürk'ün son yolculuğundaki kederi gözler önüne seriyor

(Aykut Yılmaz/TBMM)

4- Asırlık çınarlar, "en hüzünlü kasım sabahını" unutamıyor

İzmir'de yaşayan Halil İbrahim İnan:

"O gün annem ağlıyor. 'Ne oldu diye sordum?' 'Babamız öldü, Atatürk öldü' dedi. 35 haneli köy ağlıyordu"

Abdurrahman Başaran:

"Öğretmenlerimiz o gün bizi sıraya soktu. 'Atamız vefat etti' dediler. Tabi duygulandık, hepimiz ağladık. Tek biz değil tüm Türkiye Cumhuriyeti ağladı"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti'den Halep'teki ortak kültürel miras için adım

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Suriye'nin Halep kentine ziyaret gerçekleştirerek savaş sürecinde hasar gören ecdat yadigarı tarihi eserleri yerinde inceledi, tespit ve değerlendirmelerde bulundu

Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer:

"Suriyeli yöneticilerle ve buradaki paydaşlarımızla ortak kültürel mirasımızı nasıl ayağa kaldırırız, bunları çalıştık"

(Aynur Ekiz/Ankara) (Görüntülü)

6- Milli Ağaçlandırma Günü için hedef 15 milyon fidanın sahiplenilmesi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Fidan sahiplenmede Çanakkale, Niğde, Erzincan ve Iğdır gibi illerimiz başı çekiyor"

"Ürettiğimiz fidanları, 11 Kasım'da toprakla buluşacakları noktalara göndermeye başladık. Fidan dikilecek alanlarda hazırlıklar tamamlanıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yılın en büyük iklim zirvesi COP30 Amazonların kalbinde başlıyor

Harvard Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alexander More:

"COP30'un gündemlerinden biri yapay zekanın maliyeti ve yüksek enerji tüketiminin, bu teknolojiyi kullanmak için büyük baskı altında olan şirketler ve hükümetleri nasıl etkileyeceği üzerine olacak. Bu teknolojinin getirileri henüz istikrarlı değil"

George Mason Üniversitesi İnsan ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edward Maibach:

"Fosil yakıt endüstrisine, COP sürecine gereğinden fazla erişim izni verildi ve bu durum, fosil yakıt çağını hızla sona erdirme yönündeki küresel ilerlemeyi baltalıyor. Her yıl fosil yakıt şirketleri, COP toplantılarına adeta bir 'lobi ordusu' gönderiyor, COP28'e 2 bin 400'den fazla, COP29'a ise yaklaşık 1800 lobici katıldı"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

8- Bilim insanlarından ormanların korunması için yapay zeka destekli sistem

Karadeniz Teknik Üniversitesinden bilim insanları, orman yangınlarını önceden tahmin edip riskli alanları belirleyebilen yapay zeka destekli Türkiye Orman Yangın Tehlike Oranları Sistemi, yangın önleme, doğru ağaçlandırma ve ekosistem restorasyonu süreçlerinde rehberlik yapıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili:

"TOYTOS'un en önemli katkılarından biri, yanıcı madde nemi ile dağılımını izleyerek yüksek yangın tehlikesi taşıyan alanları önceden belirlemesi. Bu sayede yalnızca yangınların önlenmesi ve kontrolü için değil doğru ağaçlandırma ve ekosistem restorasyonu süreçlerinde de rehberlik sağlanıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

9- Yüzyılın Konut Projesi'nde yarın başlayacak başvurular öncesi "Dolandırıcılığa dikkat" uyarısı

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük:

"Böyle dönemlerde dolandırıcılık amacıyla devlet kurumlarının telefon numaralarını, internet sitelerini ve diğer iletişim kanallarını taklit eden ve sahte hesaplar açan siber saldırganlarla karşılaşabiliyoruz. Vatandaşlarımızın gerçek devlet birimlerine başvuruda bulunmaya azami özen göstermeleri gerekiyor"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal:

"Kimlik bilgileri, e-Devlet şifreleri ve ATM/EFT yönlendirmeleri isteyen hiçbir sayfaya itibar edilmemelidir. Sosyal medya veya WhatsApp gruplarından gönderilen linklere tıklanmamalı, 'hızlı onay' veya 'kontenjan garantisi' gibi ifadelerle para talep eden kişi ve hesaplardan uzak durulmalıdır"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

10- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak ve RTÜK üyeliği için seçim yapacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

11- KDK'den "hafta sonuna denk gelen bayram tatili yıllık izinden düşürülmesin" tavsiyesi

Bayram tatilini yıllık izniyle birleştiren bir kamu çalışanı, resmi tatilin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık izninden düşürülmesini Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı

Genel tatil günleri için yıllık izin kullandırılmasının çalışanın aleyhine olduğuna işaret eden KDK, "hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşürülmemesi" tavsiyesinde bulundu

(Abdullah Sarica/Ankara)

12- Su ihtiyacının bir bölümü kuyulardan karşılanan Bursa'nın ova kısmında çöküntü tehlikesi

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız:

"Bursa'nın en doğusundan en batısına kadar dağ ilçelerimiz hariç bütün ilçelerimizde havza yapısı, yer altı suyunun aşırı kullanılması ve benzer jeolojik özellikler sebebiyle de alansal deformasyon ve çökme olayları gözlenebilir"

BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar:

"Yer altı suyunun aşırı miktarda kullanımı, bir taraftan da kaçak kullanımın engellenememesi gibi durumlar ve mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte bizim karstik ve alüvyon tabakalarımızda yerel ve sığ birtakım çökmelerle karşılaşma riskinin olduğunu da göz önüne almamız gerekiyor"

(Semih Şahin/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Tütün dumanındaki kimyasallar mesane kanseri riskini artırıyor

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Şanlı:

"Tütün dumanındaki kimyasallar, mesanenin iç yüzeyini yıllar içinde tahriş eder ve mesane kanseri riskini ciddi biçimde artırır. Sigarayı bırakmak, hem kansere yakalanma riskini düşürür hem de tanı konulduktan sonra tedavinin başarısını olumlu etkiler"

"Boya, kauçuk, tekstil, metal ve deri sanayinde bazı kimyasallara maruziyet, uzun süreli idrar yolu irritasyonu, ileri yaş ve erkek cinsiyet de risk artışıyla ilişkilidir. Bu meslek gruplarında çalışanların koruyucu önlemlere uyması ve periyodik sağlık kontrollerini aksatmaması önemli"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı)

14- Artvin- Ankara hattında "yaşam yolculuğu"

Artvin'de kalp krizi geçiren 45 yaşındaki Yunus Çoruh, entübe ve solunum cihazına bağlı şekilde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla getirildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Serkan Topaloğlu:

"Bu hasta çok yüksek riskli bir hasta. Entübe ve solunum cihazına bağlı olması, böyle bir ritim problemi gerçekten özel bir ekip ve hızlı bir nakil gerektiriyor. Bu işlem çok başarılı gelişti"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Külçe altının reel getirisi son 61 ayın zirvesinde

TÜİK verilerine göre, ekimde diğer finansal yatırım araçlarından pozitif ayrışan külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda yüzde 47,46 reel getiri sağladı

Bu oran, altının son 61 ayda sağladığı en yüksek reel getiri olarak kayıtlara geçti

(Mertkan Oruç/Ankara)

16- Bankacılık sektöründe gelecek yıl Basel III Final düzenlemeleri kapsamında değişiklikler yapılacak

MASAK'ın teknik altyapısı güçlendirilecek ve idari yapısında iyileşme sağlanacak

Bankacılık sektörünün yükümlülüklerinde Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının artmasını teşvik eden düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek

(Mahmut Çil/İstanbul)

17- Emtia piyasaları tamamlanan haftada karışık seyretti

Emtia piyasalarında ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri ile açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller etkili oldu

Çin'de ekim ayına ilişkin RatingDog imalat sanayi PMI 51,2'den 50,6'ya gerilerken ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 1,1 düşerek beklentilerin altında gerçekleşti

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 3,7, platinde yüzde 0,9, gümüşte yüzde 0,7 değer kaybederken altında önceki haftalık kapanışının hemen altında seyretti

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

***

