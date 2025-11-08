ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- İdarelerin Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına uyma oranı yüzde 63'ü aştı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ:

"15 Ekim 2025 itibarıyla idare cevabı gelen ve uyum değerlendirilmesi tamamlanan tavsiye kararları dikkate alındığında bu oran yüzde 63,53'tür"

(İsa Toprak/Ankara)

2- Türkiye, ulaşım ağını gelecek yıl yatırımlarla büyütmeyi sürdürecek

Hızlı tren hat uzunluğunun 2025 sonuna kadar 2 bin 251 kilometreye, gelecek yıl ise 2 bin 769 kilometreye ulaştırılması öngörülüyor

Bölünmüş yol ağının yıl sonuna kadar 30 bin 4 kilometre, 2026'da ise 30 bin 420 kilometre olması planlanıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Piyasa bozucu eylemlere karışanlara verilen cezaların 10 aylık bilançosu belli oldu

Bu yılın ekim ayı itibarıyla 94 gerçek kişiye işlem bazlı piyasa bozucu eylemlerden 496 milyon 895 bin lira, 167 gerçek kişiye diğer piyasa bozucu eylemlerden 432 milyon 354 bin 690 lira idari para cezası kesildi

İzinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran 885, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yaptırdığı tespit edilen 32 internet sitesi erişime kapatıldı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Uzmanlardan depreme karşı dirençli şehirler için "kentsel dönüşüm" çağrısı

KENTSEV Başkanı Haldun Ersen:

"Modern ve depreme karşı dirençli şehirlerin gelişmesinde kentsel dönüşüm çok önemli yer tutuyor. Bu yenilenmenin temelinde insan odaklı olmak ve siyaset üstü bir yaklaşımla kentsel dönüşüm sürecinin yönetilmesi gerekir"

Şehircilik, Kentsel Dönüşüm ve Entegre Tesis Yönetim Derneği Başkanı Hüseyin Kılınçarslan:

"Kentsel dönüşümün sürdürülebilir bir modelle ilerleyebilmesi, 'Cumhurbaşkanlığının vizyoner yönetişim yaklaşımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik kapasitesi, yerel yönetimlerin sahadaki tecrübesi ile STK'lerin, çalışanların, mühendislerin, mimarların, teknikerlerin, ustaların ve tüm saha emekçilerinin işbirliğiyle' mümkün"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Lösemi, tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız:

"Lösemi tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturur. Lösemiyi beyin tümörleri, lenf bezi kanserleri ve yumuşak doku tümörleri izlemektedir"

"Artık lösemi tanısı almak eskisi kadar korkutucu değil, çünkü çocuklarımızın çok büyük kısmı tedaviyle yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşabiliyor. Lösemi, tedaviye en iyi yanıt veren kanserlerden biri"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Topraksız dikey tarım uygulamaları enerjide tasarruf ve yüksek verimlilikle geleceğe umut oluyor

TENMAK bünyesinde gerçekleştirilen topraksız dikey tarım uygulamalarıyla yaklaşık 2,5 yıllık çalışmanın sonucunda geliştirilen 95 prototip sonrası, 20 türde bitki yetiştirilerek ideal üretim ortamına ulaşıldı

TENMAK NÜKEN Tarım ve Gıda Araştırmaları Grubu Ziraat Yüksek Mühendisi Aydın Ozan Çetintaş:

"Geliştirdiğimiz sistem ile 40 metrekarede 2 metre kule yüksekliğinde 750 bitkiye erişmiş durumdayız"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Röntgenden yapay zeka destekli sistemlere görünmeyeni gösteren X ışınlarının 130 yıllık yolculuğu

Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'in tesadüfen keşfettiği X ışınları, eşinin elinin ilk kez görüntülendiği tarihten bugüne yapay zeka destekli tanı sistemlerine uzanan bilimsel serüvene dönüştü

Yapay zekayla entegre X ışını sistemleri, elde edilen görüntüleri saniyeler içinde analiz ederek uzmanlara tanı ve bilgi desteği sağlıyor ve bu sayede tıbbi teşhisten endüstriyel kalite kontrolüne, tarımsal analizlerden arkeolojik eser incelemelerine kadar birçok alanda hız ve doğruluk önemli ölçüde artıyor

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

8- Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin: "Türkiye ile ilişkilerimizin potansiyelini tam kullanamıyoruz"

"Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi nezdinde uygun çalışma grupları kurmak ve en önemlisi, her iki ülkedeki iş ortamını olabildiğince netleştirmek gerekiyor"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

9- Küresel risk ortamı "parametrik ve blockchain sigortaları" öne çıkardı

Jeopolitik gerilimler, ticari yaptırımlar ve iklim kaynaklı afetler, küresel tedarik zincirlerinde kırılganlık oluştururken sigorta ve reasürans sektörü, risklere karşı güvenli ürünler sunabilmek amacıyla dönüşüm sürecine girdi

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi:

"Küresel ölçekte sigorta ve reasürans sektörü, daha önce hiç olmadığı kadar veri, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde şekilleniyor"

"Önümüzdeki dönemde brokerler sadece aracı değil, risk mimarı ve stratejik çözüm ortağı olarak konumlanacak"

(Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul)

10- Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ekonomik verilere erişimin aksaması, yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken gelecek hafta açıklanması gereken ekim ayı enflasyon verilerinin de ertelenmesi bekleniyor

Küresel pay piyasalarında yatırımcı odağı, ABD-Çin ticaret anlaşmazlıklarının çözüleceğine yönelik iyimserlikten, teknoloji hisselerinde yaşanabilecek düzeltmenin genele yayılabileceği endişesine kaydı

(Mahmut Çil-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Diyalizle geçen 10 yılın ardından kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Banu Erkalma:

"Kadavradan böbrek nakli ameliyatını gerçekleştirdik. Üçüncü ayını doldurmak üzere. Her şey çok güzel, hastamız sağlıklı, her şey yolunda"

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Halil Erbiş:

"Binlerce hastamız kadavra listesinde, diyaliz merkezlerinde diyalize girerek hayatlarını idame ettiriyor. Bunların hayatlarına dokunmak için lütfen organlarımızı bağışlayalım"

(Maşallah Dağ/İstanbul)

12- Sirkeci'de sokak sanatçılarına eşlik eden kedi yürekleri ısıtıyor

Sirkeci Marmaray İstasyonu'nu mesken tutan "Sirkecili" isimli kedi, sokak sanatçılarına eşlik ederek çalınan müziği dinliyor, enstrüman çantasında yatıyor, yolcuların verdiği bahşişleri patisinin altına alıp uyuyarak vakit geçiriyor

Akordiyon sanatçısı Ara Hamparyan:

"Kedimiz her zaman geldiğimizde uyuyor, bazen başını kaldırıp dinliyor, müziği çok seviyor. Çantamı çok seviyor, kokusunu bırakmış, gelip koklayıp hemen içine yatıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Başka arkadaşlarımız da geliyor, onlarla da aynı ilişkiyi kuruyorlar"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

