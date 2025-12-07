ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Türk sivil havacılığı küresel ölçekte stratejik aktör haline geldi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türk sivil havacılığı, köklü geçmişinden aldığı ilhamla modern teknolojiler ve güçlü bir kurumsal vizyonla birleşti, böylece uluslararası düzeyde rekabet eden bir sektör oldu"

"2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık, hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısını 81'den 175'e ulaştırdık. Dış hatlarda 50 ülkenin 60 noktasına uçuş gerçekleştiriliyorken günümüzde 132 ülkede 355 noktaya yükselttik"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- 14 günlük "bütçe maratonu" yarın başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 12.00'de toplanarak bütçenin tümü üzerinde görüşecek

Bütçe maratonunun süreceği 8-21 Aralık tarihlerinde TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak

(İsa Toprak/TBMM)

3- Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerinde kendini gösterdi

Kasım ayına ilişkin ekonomik güven, reel kesim ve tüketici güven endekslerinde art arda artışlar dikkati çekti

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener:

"Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşe paralel olarak güven endekslerinin yukarıya çıkıyor olması, ekonomi yönetimince alınan kararların etkilerinin ve sonuçlarının alınmaya başladığını, aynı zamanda beklentilerin de ağırlıklı olarak pozitife döndüğünü göstermektedir"

(Serhat Tutak/Ankara)

4- İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç aydır rekor kırıyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener:

"Özellikle devlet eliyle deprem bölgesinde yeniden inşa çalışmalarının çok başarılı ve hızlı şekilde yürütülüyor olması, bu alanda çalışan sayısının da sürekli artış trendinde yer almasının asıl sebebidir"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman:

"Deprem bölgesindeki projelerin yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal konut hamlesi, inşaat tarafındaki istihdamı artırarak sürdürecek"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Türkiye'de gayrimenkul değerlendirmesinde yapay zeka dönemi hız kazanıyor

Gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu:

"İnşaat maliyetini düşürme sürecinde en önemli fırsat yapay zeka teknolojilerini kullanmak, inşaat geliştirici firmalarımız bunun içerisinde olmalı"

"Vatandaşlar içinse doğru projeye, doğru yatırıma erişebilmeleri noktasında yapay zeka bulunmaz bir nimet sunuyor, önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin imkanları ve altyapısındaki fırsatlar artacak"

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Sektör temsilcilerinden elektrikli skuterler için plaka takılması önerisi

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin:

"(Elektrikli skuterler) Plaka olmadığı için kullanıcılara ceza yazılamıyor ve hatalı davranışlar devam ediyor"

"Bu araçların şerit izleme ve manevra kuralları konusunda otomobilden farkı yoktur. Araçların sağından ve aralarından gitmeleri yasak ve tehlikelidir"

(Doğukan Gürel/Ankara)

7- Emtia piyasaları Fed'in faiz kararına odaklandı

Altına paralel seyretmesine karşın güçlü alımlarla pozitif ayrışan gümüş, haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 59,34 doları gördü

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır kontratı, zayıflayan dolar ve arz endişelerinin etkisiyle ton başına 11.705 doları görerek geçen haftaki 11.210,50 dolarlık rekorunu aştı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

8- Çankırı'da çiftçiler 800 hektarda kuraklığa dayanıklı sertifikalı tohum deniyor

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar:

"Çankırı olarak bir yılı aşkın bir süredir bir seferberlik halinde kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele etmeye başladık. Şimdi buradaki yaptığımız çalışma, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelenin bir parçası"

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan:

"Burada sertifikalı tohum kullanımı yüzde 20 civarında tarımda verime katkı sağlıyor. Arazinin işlenmesi, gübre kullanılması ve ilaçlamanın zamanında yapılması, bunların hepsi bir etken"

(Mustafa Çalkaya/Çankırı)

9- Uçaklar, havacılığın "yer pilotları" dispatcherlerin kontrolünden geçmeden uçmuyor

Dispatcher Orhan Atmaca:

"Bizler bir hava yolunun karargah merkeziyiz. Bu karargah merkezinde havacılığın ilgili uçuş operasyonlarının beyni ve kalpleriyiz. Uçuş operasyonunun devam edebilmesi için havadayken de kaptanlarımızın gözü kulağıyız"

Dispatcher Doğuş Suray Kara:

"Daha önce kabin memuru olarak çalışıyordum. 2 yılın sonunda uçuş operasyonlarının mihenk taşı olan dispatcherliği keşfedip buraya geçtim. Genelde çok bilinmeyen bir iş, bilindiği takdirde de bizim gibi tutkuyla bağlanılan bir meslek"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Hayatları boyunca hiç ayrılmayan ikizler gökyüzünde emniyeti birlikte sağlıyor

İkizlerden Burak Yenibakır:

"Uçak teknisyenleri için arka planda, görünmeyen kahramanlar diyebiliriz. Bu işin sorumluluğu çok fazla. İnsanların sağlıklı ve emniyetli bir şekilde uçmasına önemli bir katkı sağlıyoruz"

Berk Yenibakır:

"Çalışma ortamında karıştırılmak bizim için eğlenceli oluyor. Mesela şefim beni izinli zannediyordu, onu görünce şaşırmış. Bu gibi eğlenceli durumlar oluyor"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Lösemili öğrenci, hastane odasında yılmadan hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 11 aydır lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Cemal Göztak, hastane odasında azimle çalışarak yerleştiği Anadolu lisesindeki derslerine öğretmenlerinin desteğiyle çevrimiçi katılıyor

Kemik iliği nakli olmayı bekleyen Göztak:

"Genellikle hikaye ve roman okudum. Türkçe sorularını daha hızlı çözebildim. Daha kolay yapabildim. İyileştiğimde okula gitmeyi heyecanla bekliyorum"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Güney Afrika'nın özgürlük sembolü Mandela'nın 18 yıllık esaret durağı: Robben Adası

Cape Town açıklarındaki ada, bir zamanlar apartheid rejiminin siyasi mahkumları tecrit altında tuttuğu yüksek güvenlikli cezaeviydi

Güney Afrika'nın üç cumhurbaşkanının hapis yattığı Robben Adası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor

(Murat Özgür Güvendik/Cape Town) (Fotoğraflı)

13- 21 Yaş Altı Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi klasman yükselmek

Milli takım antrenörü Muhammet Oğuz Zengin:

"Dünya şampiyonasındaki hedefimiz, ilk üçe girip A klasmanına çıkmak"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

