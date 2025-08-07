ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Türk boğazlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 41 bin gemi geçti

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ocak-haziran döneminde İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 381, Çanakkale Boğazı'ndan 21 bin 607 gemi geçiş yaptı"

"İlk 6 ayda 9 bin 880'i Türk, 19 bin 564'ü yabancı bayraklı olmak üzere 29 bin 444 gemi limanlarımıza uğradı. Hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin limanlarımıza en fazla uğradığı ay haziran oldu"

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Osmaniye'de 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeniden yeşerdi

Kazmaca köyünde 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 4 günde söndürülen yangında zarar gören 3 bin 42 hektarlık ormanlık alana 2 milyon 500 bin fidan dikildi

Fidanların boyu bazı bölgelerde 70 santimetreyi geçti

(Muzaffer Çağlıyaner/Osmaniye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Artan orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Dünya Meteoroloji Örgütünde bilimsel uzman olarak çalışmalar yürüten Sara Basart:

"Orman yangınları bazen bir insan etkileşimi, bazen ise tutuşma nedeniyle meydana geliyor ancak vakaların çoğu insan kaynaklı. Ülkelerin ve bölgelerin yangınla mücadele stratejileri, bu yangınların mevcut ve genişleme riskini azaltmak açısından önemli"

"Elimizdeki tüm iklim projeksiyonları ve tahminleri bize (Avrupa) bölge ile Akdeniz bölgesinde sıcaklıkların arttığını ve aynı zamanda şiddetli kuraklık riskinin daha yüksek olduğu gösteriyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Anne sütü obeziteye de kalkan oluyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş:

"Anne sütü alan bebekler obez olmaz. Anne sütü o kadar güzel bir üründür ki emzirmenin başında bebeğin aç olduğunu söyleyen hormonlar salgılanırken bebeğin artık doyması gereken zamanda emzirmeyi kesmesini söyleyen hormonlar salgılanmaya başlıyor. Mama verdiğiniz bir bebekte asla doyma duygusu oluşmuyor, emmeye, beslenmeye devam ediyor"

"Doğum sonrası hemen emzirme konusunda yaptığımız çalışmalarla ortalama emzirme sürelerimizi 16-17 aya kadar çıkardık. Belki burada biraz daha geliştirmemiz gereken ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi konusu. Bizim hedefimiz de 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 70'lerin üzerine çıkarmak"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Gökte yerde uydu teknolojilerine yatırım hız kesmiyor

Küresel ölçekte uydu tabanlı IoT haberleşme hizmeti sunmak için yatırım yapan Plan-S, uydularına yenilerini eklerken bunları yer istasyonları ile destekliyor

Yerli imkanlarla geliştirilen, Ankara, Erzurum ve İsveç'te görev yapan istasyonlar sayesinde Yakın Dünya Yörüngesi'ndeki uydularla daha sık iletişim kurularak operasyonel verimlilik en üst seviyeye taşınıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ABD'nin Marcus heykelinin iadesi için 3 aylık süre talebi "Jale İnan" şartıyla hayata geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz:

"İlginç bir talepti. Biz nasıl bir gönül bağı kurduysak o eseri çok uzun yıllar görmeye alışmış Amerikalıların da aynı duyguya sahip olabileceğinden hareket ettik ve 3 ay boyunca kalmasına müsaade ettik. Bu eserin bugün getirilişinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kültür varlıklarının korunmasına adanmış bir hayat olan Jale İnan'ın müzede anılması ve onun resimleriyle donatılması şartıyla kabul ettik. Müze bunu kabul etti"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş:

"Bakanlığımızın çalışmalarıyla elde ettiğimiz veriler, temelleri 180 yıl öncesine dayanan Türk arkeolojisinin önümüzdeki yıllarca dünyada ve Avrupa'da adından çokça söz ettireceğinin göstergesidir"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Göbeklitepe, eylülde yeni çehresine kavuşacak

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul:

"Göbeklitepe'de ciddi bir restorasyon çalışmasına başladık. Birçok dikilitaşı tümleme projesi içerisindeyiz ve yaklaşık iki aydır bu çalışmalar sürüyor. Sanırım eylül sonuna doğru Göbeklitepe'yi yeni bir yüzle görmüş olacaksınız"

"Karahantepe'de geçen yıl bulduğumuz taş kap, bize en az 10 bin yıl öncesinden üç boyutlu aktarılmış bir hikayeden söz ediyor. Neolitik Çağ arkeolojisi için asrın keşfi niteliğinde bir buluntu. Dünya Miras Bellek Listesi'ne girmeye de aday olduğunu düşünüyoruz, bununla ilgili girişimlerimiz olacak"

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Fatma Nur Candan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul polisi, hediyelik eşya kargosuyla yapılan sahte belge sevkiyatını deşifre etti

Yabancı uyruklu kişiler adına üretilen pasaport, kimlik ve ehliyet gibi sahte belgeleri, hediyelik eşya arasına gizleyip kargoyla Avrupa ülkelerindeki kaçakçılara gönderen şebekeye üye 2 kişi, Fatih'teki kargo firmasına düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı

(Emrah Gökmen/İstanbul) (Görüntülü)

9- Uzmanlardan İsrail soruşturması nedeniyle UCM'ye yönelik tehditlerin uluslararası adaleti çökertebileceği uyarısı

İsrail ve ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesine ve Başsavcı Kerim Han'a yönelik baskıları, uluslararası adalet sisteminin karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditlerden biri olarak değerlendirilirken uzmanlar, devletlerden Mahkemeyi korumak için acil adımlar atmalarını talep ediyor

Boston Üniversitesi İnsan Hakları Profesörü Susan Akram:

"Birçok devletin ABD ve İsrail'in taleplerine uymaya istekli olduğu zamanlar geride kaldı"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

10- Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, doğumunun 100. yılında eserleriyle anılıyor

Aliya İzetbegoviç Vakfı işbirliğinde, Türkiye, Almanya ve Bosna Hersek'ten 3 dernek bir araya geldi, "Aliya İzetbegoviç'i Doğumunun 100'üncü Yılında Eserleriyle Anmak" Projesi kapsamında merhum liderin kitapları okundu

Zambak Boşnak Kadınlar Derneğinden Emina Kiremitçi:

"Aliya'nın doğumunun 100'üncü yılı olan 2025'i onun kitaplarını okuyarak anmak istedik. Bir devlet adamı, düşünür olarak onun fikirlerini anlamanın en iyi yolunun bu olabileceğini düşündük"

(Lejla Biogradlija Aksan/Saraybosna-Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Togg, yılın 7 ayında elektrikli otomobiller arasında zirvede yer aldı

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın 7 ayında yaptığı 19 bin 821 satışla Togg, ilk sırada yer alırken onu 17 bin 26 ile Tesla, 11 bin 752 ile BYD takip etti

(Emirhan Yılmaz-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Grafikli)

12- Dolar endeksi Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk kez aylık bazda yükseldi

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman:

"(Dolar endeksindeki yükselişin sebepleri) ABD'nin fiili gümrük vergisi oranları Trump'ın iktidara gelmesinden önceki seviyeye göre hala çok yüksek ancak son dönemdeki ticaret anlaşmaları riskleri azalttı ve görünüm 2 Nisan'a göre belirgin şekilde daha iyi"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- AA'nın "SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR" temasıyla hazırladığı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Ligin rekorları, ilkleri (Metin Arslancan/İstanbul)

Lig'in 67 sezonluk puan cetveli (Metin Arslancan/İstanbul)

Lig'e "teknik" bakış (Emre Doğan/İstanbul)

14- Futbolseverlerin 67 günlük lig hasreti bitiyor

Süper Lig'de 2025-26 sezonu yarın Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak

Ligin 68. sezonunda 11 ilden 18 takım, yaklaşık 10 ay sürecek toplam 306 maçlık periyotta, güçlendirdikleri kadrolarıyla hedeflerine ulaşmaya çalışacak

Süper Lig'de ilk yarı 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde sezon ise 17 Mayıs 2026'da sona erecek

Sezonun ilk "büyük" maçı 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak

Ligde mücadele eden ekipler, A takım listesine 12+2 yabancı futbolcu yazabilecek

(Metin Arslancan/İstanbul)

15- Süper Lig'in en ucuz kombinesi 2 bin lira, en pahalısı 455 bin lira

Fenerbahçe, sahayı tam ortadan gören maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok kombinelerini 455 bin liradan satışa sundu

Süper Lig'de en ucuz kombine bilet geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Konyaspor'un, yeşil-beyazlı kulüp kale arkası üst kombinelerini 2 bin liradan satışa çıkardı

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından en pahalı kombine bilet, Çaykur Rizespor'un 80 bin liralık protokol tribünü oldu

(Bozhan Memiş/İstanbul)

