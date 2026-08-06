Türkiye Gündemi: Rekor İhracat ve Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Otomotiv endüstrisinden yılın 7 ayında rekor ihracat

Otomotiv endüstrisi bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz dönemi performansına ulaştı

Otomotivde en fazla ihracat 3 milyar 953 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 3 milyar 27 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 241 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 176 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 949 milyon dolarla İspanya takip etti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

2- Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor

Son 5 yılda internet bankacılığı kullanım oranı yaklaşık 15 puan artışla yüzde 75,9'a çıktı

İnternet bankacılığının kullanım oranı bu yıl erkeklerde yüzde 87,5, kadınlarda yüzde 63,7 olarak belirlendi

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- İstanbul Boğazı'ndan yılın ilk yarısında 19 bin 277 gemi geçti

Ocak-haziran döneminde Boğaz'dan günde ortalama 107 gemi geçerken 12 bin 254 gemi kılavuz kaptan hizmeti aldı

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

4- İstanbul kruvaziyer turizminde 1 milyon yolcu hedefine ilerliyor

Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay:

"Bu seneyi tamamlarken 200 gemi seferi ve yaklaşık 520 bin yolcunun Galataport İstanbul'a yanaşarak İstanbul'u ziyaret etmesini öngörüyoruz"

"Hedeflediğimiz yeni eşik, toplam yolcu sayısında önce 750 bin, sonrasında da kademeli artışlarla 1 milyon yolcuya ulaşmak"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Avro banknotları yeniden tasarlanıyor

ECB, üçüncü nesil avro banknotları için hazırlanan 10 tasarım önerisini kamuoyunun görüşüne açtı

Nihai tasarımın bu yıl sonunda belirlenmesi, yeni banknotların birkaç yıllık hazırlık sürecinin ardından tedavüle girmesi bekleniyor

Dolaşımda toplam değeri 1,5 trilyon avroyu aşan 30 milyardan fazla avro banknotu bulunuyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

6- Anadolu Ajansı, yeniden imar çalışmalarının sürdüğü Şuşa'yı havadan görüntüledi

Ermenistan işgali sırasında büyük ölçüde tahrip edilen Şuşa'da yerleşim alanlarının ve tarihi yapıların restorasyonu ile yeniden imar çalışmaları sürüyor

AA'nın dron görüntüleri, yeniden inşa edilen Karabağ Caddesi, Cıdır Düzü, Şuşa Kalesi, Yukarı Gövher Ağa Camii ile kentin yeni yaşam alanlarını ve doğal dokusunu ortaya koydu

(Muhammet Tarhan/Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Bilinçli ve verimli klima kullanımı enerji tüketimini azaltıyor

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem:

"Soğutma modunda rahat edilebilecek en yüksek sıcaklık tercih edilmeli ve klima sıcaklığı 24 derecenin altına düşürülmemeli"

"Sıcaklık ayarındaki her 1 derecelik değişiklik, elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 6'ya varan fark oluşturabilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8- Karadeniz'in mahmuzlu camgöz köpek balıkları, markalama ve izleme çalışmasıyla korunacak

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Özgül:

"Amacımız balıkları takip ederek bu tür için önemli olabilecek alanları ve habitat kullanımını belirlemek. Karın boşluğuna akustik vericileri yerleştirdik, uydu vericileri balığın sırt yüzgecinin arkasına uygun bir yöntemle yerleştirdikten sonra balıkları tekrar denize geri bıraktık"

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Balıkçılık Kaynakları Uzmanı Yunus Emre Fakıoğlu:

"Mahmuzlu camgöz köpek balığı, Karadeniz ekosisteminde önemli role sahip türlerden birisi. Bu nedenle türün korunması, yalnızca tek bir türün korunması için değil Karadeniz ekosisteminin sağlığı açısından da önemlidir"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

9- Yapay zekanın algoritma ile kitap yaprakları arasında yeni bir savaş çıkarıp çıkarmadığı tartışılıyor

American University'den dil bilimci ve yazar Susan Baron:

"Orijinal eserleri okumanın bize sağladığı faydalardan yararlanma fırsatını kaçırıyoruz oysa bu, pek çok fayda sağlıyor. Rahatlamanın kaynağı, stresin azaltılmasının bir yoludur"

Virginia Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Daniel Willingham:

"(Yapay zeka özetlerini okumanın bilişsel etkileri) Bunlardan birinci sonuç zihnimizde daha az gerçeğin barınacak olması, böyle bir durumun ortaya çıkacağını öngörmemizin nedeni ise hafızanın bir şey üzerine düşünmenin bir sonucu olmasıdır"

(Dildar Baykan Atalay/Ankara) (Görüntülü)

10- Ankara Keçiörengücü'nde hedef Süper Lig yolunda kalıcı başarı

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz:

"Önceliğimiz, izleyenlere keyif veren, Türk futboluna katma değer üreten ve yarışmacı kimliğini ligin sonuna kadar sürdüren bir takım olmak"

Defans oyuncusu Abdullah Çelik:

"Geçen sezon play-off oynadık. Bu yıl daha iyisini yapmak, play-off ve şampiyonluk yarışının içinde yer almak istiyoruz"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA