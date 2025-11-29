ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Milli silah sistemlerinin yetenekleri artıyor, seri üretimi hızlanıyor

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci:

"Ülkemizin bu alanda ulaştığı en son noktayı simgeleyen Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetlerini ve seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz"

"Yönlendirilebilir Enerji Silah Sistemi ALKA'nın hedefleri arasına konvansiyonel küçük silahlarla hedef alınması çok zor olan, hızı ve çevikliğiyle bilinen FPV dronları da ekledik. Böylelikle ülkemiz özellikle son yıllarda önemli terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze FPV dronlara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandı"

"AKATA'nın Türk Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki denizaltı platformlarına entegrasyonuna, seri üretimine ve kapasite artırımına yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu sistemimizi en kısa sürede Türk Deniz Kuvvetlerimizin, daha sonra da dost ve kardeş ülkelerin envanterine kazandırmayı hedefliyoruz"

2- Kışın sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz:

"Kış mevsiminde yani aralık, ocak ve şubat aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece kadar üzerinde seyretmesini bekliyoruz"

"Sıcaktan dolayı özellikle bitkilerde ve ağaçlarda erken çiçeklenme, erken filizlenme görülebilir. Dolayısıyla ilkbahardaki geç donlarda hasar ortaya çıkabilir"

"Sıcaklık analizi haritasına göre aralık ayında yurdun tamamında 1 ila 2 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor"

3- Girişimcilik ekosisteminde "nicelikten niteliğe" geçiş dönemi

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş:

"Türkiye, geliştirdiği akılcı modelle dünya genelinde bu alanda ilk 10 ekosistem arasında yer alıyor"

"Girişimciler, teknolojik olmayan ve ileride ölçeklenemeyecek girişimleri ilk aşamada terk etmeye başlayacak"

4- "Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

Teknoloji devlerinden oluşan "Muhteşem Yedili", tek çeyreklik net kar toplamıyla dünyadaki 131 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını geride bıraktı

Bahsedilen ülkelerin arasında farklı coğrafyalardan ekonomiler, ekonomik ve finansal açıdan güçlü görünümüyle öne çıkan Avrupa'da iç kesimlerdeki Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Bulgaristan bulundu, listede İzlanda da yer aldı

5- Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor"

6- Lise öğrencilerinden uluslararası yarışmalarda çifte başarı

Baykar Fen Lisesi öğrencileri, Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda 7 altın, 3 gümüş, 11 bronz madalya ve 6 mansiyon ödülü kazanırken Roma'da düzenlenen Fibonacci World Robot Olympiad & ITECX College 2025 yarışmasında Çizgi İzleyen Robot Kategorisi'nde dünya şampiyonluğu, Girişimcilik-Softtech Kategorisi'nde Jüri Özel Ödülü'nü elde etti

Okul Müdürü Vedat Karabayır:

"Her alanda lider, başarılı olmak en büyük arzumuzdur. Bize bu imkanı sunan herkese canıgönülden şükranlarımızı arz ediyorum. Baykar bir nevi fidanlarını kendi bahçesinde yetiştiriyor. Başarılı neslin kimin elinde yetiştiği, nerede eğitim aldığı çok önemli"

7- 2026'da beklenen LNG arz fazlasının fiyatları baskılaması öngörülüyor

OAPEC Küresel Gaz Piyasaları Uzmanı Wael Hamed Abdel Moati:

"Son yılların sıkışık koşullarından, esnek ve varış yeri kısıtlaması olmayan kargoların daha fazla bulunduğu, daha konforlu bir arz ortamına geçiş yapılacak"

ICIS LNG Piyasaları Analisti Robert Songer:

"Yaklaşmakta olan yeni ihracat kapasitesinin çoğunun şu anda sözleşmeye bağlanmamış olduğu düşünüldüğünde, alıcıların esneklik talebi daha da artacaktır""

8- Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Gelecek hafta piyasaların odağında Fed Başkanı Jerome Powell'ın "George Shultz ve Ekonomi Politikasına Katkıları" başlıklı panelde yapacağı açıklamalar ile ABD'deki önemli makroekonomik veriler yer alıyor

ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun iş gücü piyasasına ilişkin daha net sinyaller vermesi beklenirken cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinin de enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar içermesi öngörülüyor

Yurt içi piyasalarda gözler büyüme ve enflasyon verilerine çevrildi

9- Kış aylarında cildi içten destekleyen kozmetik ürünlere talep artıyor

Rossmann Strateji Geliştirme ve Satın Alma Grup Müdürü Duygu Tüfekçi:

"Cilt bakımında yoğun nem sağlayan krem ve serumlar, besleyici maskeler ve bakım yağları tercih edilirken saç bakımında bağ onarım maskeleri, besleyici saç yağları ve ısı koruyucu ürünlere yönelim arttı"

"Geri dönüştürülebilir ambalajlar, vegan formüller ve doğal sertifikalı içerikler, özellikle Z kuşağı gibi genç tüketiciler tarafından yüksek bir talep görüyor"

10- A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 1059. maçını oynayacak

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın İsviçre'ye konuk olacak Türkiye, 89 yılık süreçte çıktığı 1058 müsabakada 548 galibiyet, 509 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

Ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde oynadığı 95 karşılaşmanın 51'ini kazandı, 44'ünden mağlubiyetle ayrıldı

11- Derbilerin faturası "ağır" oluyor

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı 38 maçta yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılılara 4 milyon 830 bin, sarı-lacivertlilere ise 8 milyon 291 bin 500 lira para cezası verildi

Ezeli rakipler arasındaki son derbide Galatasaray'a toplam 222 bin, Fenerbahçe'ye ise 900 bin 750 lira para cezası çıktı

Ligin son 15 sezonunda sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Meireles ile Jailson 8'er, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11 maçla en fazla ceza alan isimler oldu

12- Derbide gözler golcülerin üzerinde

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca ve Marco Asensio, Galatasaray'da ise Victor Osimhen ile Mauro Icardi, takımlarının en önemli kozları olacak

En-Nesyri ile Icardi, Süper Lig'de attıkları yedişer golle gol krallığı yarışında yer alıyor

13- Derbinin golleri yabancılardan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı

İki ekip arasındaki söz konusu karşılaşmalarda atılan 41 golün 34'ünü yabancı oyuncular kaydetti

