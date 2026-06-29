ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan ebeveynlere yaz tatilinde çocukların internet kullanımını izleme önerisi:

"Sağlıklı ve bilinçli internet kullanımı, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor"

"Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- 5 soruda taşınmaz satışlarında "Güvenli Ödeme Sistemi"

Ticaret Bakanlığınca taşınmaz ticareti için uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi ile satış bedeli, güvenli ve eş zamanlı el değiştirecek, böylece alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılamayacak

Süreç, bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden ilerleyecek, emlakçılar ise işlemin doğrudan tarafı olmaktan ziyade, alıcı ve satıcıyı yönlendirecek şekilde sürece destek verecek

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Türk yapay zekası "BİLGE" ulusal güvenlikten tasarrufa kadar katkı sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK koordinasyonunda geliştirilen ve genel kullanıma açılmak üzere gün sayılan BİLGE, ulusal verilerin ülke içinde işlenmesine ve depolanmasına imkan verecek

Kamu kurumlarından finans ve sağlık sektörüne kadar geniş bir ekosistemde tasarruflu, güvenli ve stratejik çözüm ortağı olacak BİLGE, 50 üzerinden 44,44 gibi yüksek bir kültürel çeviri skoruyla öne çıktı

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu: "Çin ve Amerika'nın bir şekilde koordine olmaları lazım"

"Önümüzdeki zorluklar global. Bir tek ülkenin kendi başına sırtlayabileceği riskler, problemler değil ama bu çip savaşları ya da yapay zeka yarışı, bu koordinasyonu çok zorlaştırıyor. İki ülkeyi tamamen bir rekabet içine itiyor ve bu da bence riskleri artırıyor"

(Bahar Yakar/Almatı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası Türkiye'nin Avrupa pazarındaki konumunu yeniden şekillendirebilir

Kamu alımları ve teşviklerde "Made in EU" şartı getirmesi beklenen düzenleme, Türkiye'nin Avrupa tedarik zincirlerindeki rolünde belirleyici olacak

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"Türkiye'de üretilen ürünlerin herhangi bir oran, engel veya ilave bariyere takılmadan Avrupa'nın sanayi ekosistemi içinde değerlendirilmesi, yalnızca Türk özel sektörü açısından değil, Avrupa'nın sanayi dönüşümü ve küresel rekabet gücü açısından da stratejik bir gereklilik"

(Ata Ufuk Şeker-Bahattin Gönültaş/Brüksel)

6- Türkiye, hidroelektrikte Avrupa'nın ikinci büyük gücü oldu

Türkiye, kurulu hidroelektrik gücüyle Avrupa'da Norveç'in ardından ikinci sırada yer aldı

Dünya genelindeki sıralamada ise dünyanın en büyük 9'uncu hidroelektrik kapasitesine sahip ülkesi olarak kayıtlara geçti

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

7- Türkiye'nin üç büyük kentinde sıcak hava dalgaları artıyor, soğuk hava dalgaları azalıyor

Türkiye'de 2, ABD'de bir üniversitenin bilim insanlarınca yaklaşık 100 yıllık meteorolojik veriler üzerinde yürütülen ortak araştırma, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcak hava dalgalarının belirgin biçimde arttığını, soğuk hava dalgalarının ise azaldığını, bölgesel ısınma ve kentleşmenin aşırı sıcak riskini artırarak, sıcak hava dalgalarının yaz mevsiminin dışına taşarak, sonbahar aylarında da daha sık görülmesine yol açtığını ortaya koydu

Araştırmada, 1997-1998 yıllarının bölgesel ısınmanın belirginleştiği ortak kırılma dönemi olarak öne çıktığı, denize yakınlık, yükselti ile kentleşme gibi yerel faktörlerin sıcaklık ekstremlerini önemli ölçüde etkilediği belirlendi

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Venezuela'daki depremlerde enkaz yığınına dönen mahalleler felaketin dehşetini gözler önüne seriyor

Karayip kıyılarında Venezuelalıların sıklıkla tatillerde tercih ettiği, kiralık evlerin bulunduğu Caravellada ve Cariba mahalleleri, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde yerle bir oldu

Bölge sakinlerinden Mari:

"Dışarı çıkmaya çalışırken düştüm ve herkes üzerimden geçti. (Binanın bulunduğu) La Playa Caddesi'ndeki her şey yıkıldı"

(Muhammed Emin Canik/La Guaira) (Fotoğraflı)

9- İngiltere'de geçen yıl Müslümanların yarısından fazlası dini inançları nedeniyle ön yargıya maruz kaldı

"British Muslim Trust"ın Başkanı Akeela Ahmed:

"Anket sonuçlarına göre, Müslümanların yüzde 56'sı, yani yarısından fazlası son 12 ay içinde bir tür Müslüman karşıtı düşmanlık veya ön yargıyla karşılaştıklarını belirtti"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türk hekimlerden literatüre girmeye aday beyin ameliyatı tekniği

GÜ Tıp Fakültesi hekimlerinden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin'in ortaklaşa gerçekleştirdiği köşe beyin tümörlerinin burun deliklerinden endoskopik olarak çıkarılmasını sağlayan teknik sayesinde hastalarda ameliyat sonrası oluşabilecek yüz felci ve işitme kaybı riski ortadan kalkıyor

Doç. Dr. Çeltikçi:

"Daha önce literatürde rapor edilmiş herhangi bir vaka yok. Yayınımız, çok yakında çıkmak üzere. Çalışmalarımızı tamamladık"

Doç. Dr. Melih Şahin:

"Bizim bu ameliyattaki en büyük avantajlarımızdan biri de burundan girilerek yapılmasına rağmen hastanın burun fonksiyonlarını en iyi şekilde koruması. Hasta çok iyi nefes alıyor, hastanın kokusunda herhangi bir bozulma, dikiş ve fonksiyon kaybı da yok"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Balıkçılığı en çok habitat kaybı, kirlilik ve iklim değişikliği tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre, tatlı su balıkçılığı açısından kritik 529 havzanın 284'ünde habitat tahribatı, 144'ünde kirlilik, 74'ünde iklim değişikliği baskın tehdit olarak öne çıktı

Yüksek emisyon senaryosunda deniz balığı biyokütlesi 2050'ye kadar yüzde 10'dan fazla, 2100'e kadar yüzde 30-40 azalabilir

(Zeynep Özturhan/Ankara)

12- Van Gölü Ekspresi, yolcularına doğal güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor

Ankara-Tatvan arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Murat ve Fırat nehirleri başta olmak üzere rotasındaki doğal güzelliklerin yanından geçerken yolcularına seyri doyumsuz manzaralar sunuyor

Yolculardan 80 yaşındaki Sabahattin Korkut:

"Doğa şahane. Böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu"

(Rıdvan Korkulutaş-Suat Öztürk/Bingöl-Elazığ)

13- Kırkpınar'ın efsaneleri pehlivanlara ilham oluyor

Kırkpınar tarihine adını yazdıran Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet pehlivan, er meydanının ruhunu yeni kuşaklara taşımaya devam ediyor

(Salih Baran/Edirne)

14- Genç milli masa tenisçiler Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlara odaklandı

Milli sporcu Ela Su Yönter: "Yarım kalan hikayeyi bu sefer bitireceğim"

Milli masa tenisçi Büşra Demir: "Olimpiyatlara gitmek çok istiyorum"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA