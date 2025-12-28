ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanı Bolat'tan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat uyarısı:

"Asgari ücreti bahane edip fiyatlara bindirme, zam yapmaya çalışan firmalara, asgari ücret artışı kadar zam yapmaya çalışan uyanıklar ya da fırsatçılara aman vermeyeceğiz"

"Sahada yoğun denetimler yapıyoruz, yıl boyunca hep denetim yaptık. Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor"

2- Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar yarın çekiliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan proje kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kuralar yarın başlayıp 27 Şubat'a kadar sürecek

Projede ilk kura çekimi Adıyaman'daki konutlar için yapılacak

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor

3- MEBİ Platformundan 3 milyondan fazla öğrenci ve mezun faydalandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla geçen yıl hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'den ortaokul ve lise seviyesinde 3 milyon 375 bin 25 öğrenci ve mezun yararlandı

Dijital olarak 110 milyonun üzerinde soru çözümünün gerçekleştirildiği platformda, YKS ve LGS'de uygulanması planlanan yeni müfredata uygun beceri temelli soruların örnekleri de yer alacak

4- Türk savunma sanayisi 2025'te ilklere imza attı

ALTAY tankının seri üretimi başladı, ilk teslimatı yapıldı, Bayraktar KIZILELMA jet motorlu hava hedefini vurarak dünya havacılık tarihine geçti

Milli füze TAYFUN uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu, Bayraktar TB2'nin yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA gökyüzündeki yerini aldı

HÜRJET, 1,2 mach hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı, milli motor TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı

5- Sivil havacılıkta hedef dijitalleşmede Türkiye'yi "ilk" haline getirmek

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek:

"Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün dijitalleşme hedefini her açıdan gerçekleştiren ilk ülke olmak istiyoruz"

"(Yeni Sivil Havacılık Modeli) Yaklaşık üç senedir yürüttüğümüz çalışmaların sonuna geldik. 2026'nın ilk çeyreğinde bu tamamlanmış olacak"

"(Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi) Olayı incelediğimizde uçağın kalkışında, hava trafik kontrolörleriyle olan iletişiminde hiçbir sıkıntı yok. Fakat belli bir süreden sonra pilot, uçakta bir elektrik arızasından bahsediyor"

6- Türkiye Sigorta 11 ayda 129,2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak:

"Dijital kanallarımızın güçlenmesi, süreçlerimizin hızlanması ve dağıtım ağımızdaki etkileşimin artması, finansal sonuçlarımıza doğrudan olumlu katkı sağladı"

"Otonom yapay zeka uygulamalarını operasyonlarımıza entegre ederek verimliliği artırmayı ve müşterilerimize çok daha hızlı, akıcı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı hedefliyoruz"

7- TKDK kırsaldaki yerel yönetimlere destek vermeye hazırlanıyor

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı:

"Yeni projemiz kırsal alandaki belediyeler, il özel idareleri, köye hizmet götürme birlikleri gibi yerel yönetimleri kapsayacak"

"Bu desteğe büyükşehir belediyeleri başvuramayacak, kırsal alanda altyapı tedbiri uygulayacağız, 3 milyon avroya yüzde 100 hibe vereceğiz"

"Avrupa Komisyonunda paketimiz onaylanmak üzere, akreditasyonun ardından 2026 yılının ilk çeyreğinde ilana çıkmayı düşünüyoruz"

8- Türkiye 11 ayda 2 milyona yakın ihracat seferi gerçekleştirdi

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel:

"Bağlantı noktalarımız çok güçlü. Türkiye dünya ulaştırma koridorunun odağında bir ülke. Türkiye'nin stratejik konumuna baktığınızda güneyinde Suriye ve Irak var, doğuda Kafkaslar ve Orta Asya var, kuzeyde Rusya, Ukrayna var ve batıda Avrupa var. Bunların tam kesişme noktasında Türkiye bulunuyor"

"Avrupa Birliği, özellikle Orta Asya stratejisinde Türk nakliyecileriyle, Türk tedarikçileriyle, Türk lojistik şirketleriyle çalışmak durumunda. Çünkü Türkiye olmadan o bölgeye ulaşılması açıkçası kolay olmayacaktır"

9- Emtia piyasalarında değerli metaller parladı

Gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında yüzde 171,5 artarak, yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu

Değerli metallerde bu hafta ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 24,5, gümüşte yüzde 17,9, paladyumda yüzde 13 ve altında yüzde 4,5 değer kazandı

10- Türkiye'de tarım alanında 2025 böyle geçti

Türkiye'de tarım alanında, don ve kuraklığın yarattığı risklerin yanı sıra su yönetimi yatırımları, dijital tarım uygulamaları ve çeşitli desteklerin öne çıktığı bir yıl geçti

Yıl boyunca açıklanan veriler bitkisel üretimde düşüş, hayvancılıkta ise sınırlı artışlarla dalgalı bir tablo ortaya koyarken, karekod zorunluluğu, sulama modernizasyonu ve genel tarım sayımı gibi uygulamalar tarımda dönüşümü hızlandırdı

11- SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Kocaeli, su kaynaklarını çeşitlendirerek Sapanca Gölü'ndeki baskıyı azaltıyor

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Sağlık:

"Namazgah Barajı'nı yaptık. Denizli Tarımsal Sulama Göleti'ndeki baraj gövdesini yükselterek kapasitesini 5 milyon metreküpe çıkardık. Cumaköy'de 3 milyon metreküplük yeni baraj yaptık. Yerel kaynakların sisteme kazandırılması için seferber olduk. Kocaeli'de 12 arıtma tesisi yaptık. Yılda 30 milyon metreküp kaptajlardan su alır duruma geldik"

"2025 yılında kente tahmini olarak 203 milyon ton su vereceğiz. Bu suyun yüzde 51'ini Yuvacık Barajı'ndan, yüzde 22'sini Sapaca Gölü'nden, yüzde 27'lik kısmını da yerel kaynaklarımızdan sağlayacağız"

12- Mizaç temelli yapay zeka uygulaması "Mizkolog" bireysel danışmanlık sunuyor

Mizaç modelinde 9 ana tip ve bunların alt yönelimlerinden oluşan 162 farklı mizaç kombinasyonunu esas alan uygulamada, kullanıcılar mizaç modelini yaptıkları testle öğrendikten sonra seçtiği 9 danışmandan biriyle yazışarak, gündelik yaşam kararlarından ilişki süreçlerine, eğitim ve kariyer planlamasından liderlik gelişimine kadar pek çok konuda rehberlik alabiliyor

Psikiyatrist Enver Demirel Yılmaz: "Uygulama bireysel danışmanlığa, kişinin mizaç tipine özgü bir proje. Konu alanı olarak daha çok bireysel hayatıyla ilgili bir danışmanlık yapay zekası. Zaten cevap verirken sürekli kişinin mizaç tipini göz önünde bulundurarak ona özgü bir cevap vermeye çalışıyor"

13- DOSYA HABER - Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, 2025 yılı boyunca PSG'nin başında 6 kupa zaferi yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde eden tecrübeli teknik adam, FIFA Yılın En iyi Teknik Direktörü ödülünü kazandı

