ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Eylül 2025

1- TCMB Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Mecliste sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor

TCMB'nin aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması öngörülüyor

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

2- TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda gönderilen dilekçe sayısı 11 bini aştı

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna en çok çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ile vergi ve mali işlemlere ilişkin konularda başvuru yapıldı

Komisyona en çok dilekçe İstanbul, Ankara ve İzmir'den, en az dilekçe Çankırı ve Tunceli'den geldi

(Gazi Nogay/TBMM)

3- Marmara Denizi kıyılarının iklim risk analizi yapıldı

Marmara Denizi kıyılarında yaklaşık 1,6 milyon kişi, iklim kaynaklı fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yüksek risk altında bulunuyor

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu:

"Bugün atılacak adımlar, yarının ekonomik kayıplarını, sosyal krizlerini ve ekolojik yıkımlarını önleyebilir. Marmara Denizi'nin sesi, dünyanın birçok kıyı bölgesiyle aynı noktada birleşiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

4- Türk battaniyeleri en çok Almanları sıcak tuttu

Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık battaniye ihraç ederken en fazla dış satım 39,4 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı

Bu dönemde yapılan ticarette 256,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- Türkiye'nin 5 yılda en fazla eczacılık ürünü sattığı ülke Güney Kore oldu

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, 2020-2024 döneminde 9 milyar 117 milyon doları aştı

Güney Kore, bu dönemde 2,2 milyar dolarla Türkiye'nin ihracatında ilk sırayı aldı, bu ülkeyi Macaristan ve Irak izledi

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı

Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak:

"İşlemi yaptıracağınız yerin sağlık sertifikaları, sterilizasyon prosedürleri, kullanılan mürekkep veya malzeme içerikleri hakkında bilgi alın. Alerjik bünyeniz varsa patch-test (küçük test) yaptırın. Yine özellikle derinize uygulanan ürünlerin Bakanlık onaylı ürünler olduğundan emin olun"

Güzellik uzmanı Sultan Karğun:

"Kesinlikle belgesi, ruhsatı olmayan yerleri tercih etmemeliler. Bunun haricinde hijyen çok önemli çünkü işlemler cildimize yapılıyor"

???????(Ahmet Cemil Yeşilmen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın ikinci çeyreğinde 228,2 trilyon dolar olarak hesaplandı

Gelişmiş ülkelerde artan popülizm, sık kabine değişiklikleri ve hükümet değişimleriyle birleşince, politika yapıcıların son yıllarda artan kamu borcunun seyrini düzeltmek için gereken zorlu kararları alması giderek zorlaşıyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

8- Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak kritik istihdam verileri ile Avro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda istihdamdaki düşüşü işaret eden verilerin etkisiyle bir süredir güç kazanan Fed'in faiz indirim beklentileri geçen hafta gelen güçlü büyüme verilerinin ardından zayıflarken, gelecek hafta açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik daha çok bilgi vermesi bekleniyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

9- Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 7 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalara çıkacak

Galatasaray, 30 Eylül Salı günü oynanacak Liverpool maçıyla başlayacak süreçte 36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacak

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçın 5'ini sahasında oynayacak

(Can Öcal/İstanbul)

10- UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan deneyimli kaleci, Iğdır FK'nin kalesini koruyor

Türkiye'de Galatasaray, Kayserispor ve Kasımpaşa, Avrupa'da ise Porto, Club Brugge ve Genk gibi birçok önemli takımda forma giyen Sinan Bolat, 12 Eylül'de Belçika'nın Westerlo ekibinden Iğdır FK'ye transfer oldu

37 yaşındaki kaleci Sinan Bolat:

"Bu ortamda, bu aile ortamında, bu oyuncular arasında bulunmaktan, bu şehirde olmaktan çok mutluyum"

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

