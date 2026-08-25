ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Ağustos 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Şam Uluslararası Fuarı, Türkiye-Suriye ticaretinde ortak yatırımlara kapı aralayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Distribütörlük ve tedarik anlaşmalarının yanı sıra ortak yatırımların, yerel üretim modellerinin ve uzun vadeli ticari ortaklıkların geliştirilmesi için önemli bir potansiyel bulunduğunu değerlendiriyoruz"

"Fuarda atılacak her imzayı, yapılacak her görüşmeyi ve kurulacak her yeni iş bağlantısını değerli ve öncelikli buluyorum"

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Velilere korsan okul servisi ve ücret uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner:

"Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis araçlarının ruhsatlı olmasına, gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşımasına mutlaka dikkat etmeliyiz"

"Velilerimiz, yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir sorun yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı veya sözlü başvuru yapabilirler"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Rusya, Starlink'e rakip küresel uydu internet ağı kuruyor

Rus havacılık ve uzay şirketi Bureau 1440, temmuzda Rassvet (Şafak) sistemine yönelik ikinci toplu uydu fırlatmasını gerçekleştirdi

Uydu internet ağı projesinin özellikle Sibirya, Rusya'nın Uzak Doğu bölgeleri ve Kuzey Kutbu gibi bölgelerde kullanılması öngörülüyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

4- Ham petrol devi Rusya rafineri açmazında

Dünyanın ikinci büyük ham petrol üreticisi Rusya'da rafineri işleme hacmi temmuzda geçen yıl ortalamasının yüzde 28 altında kalırken, benzin üretimi iç talebin yüzde 65'ini karşılayabilecek seviyeye geriledi

Moskova, iç piyasadaki arz sıkıntısını hafifletmek için temmuz sonundan bu yana deniz yoluyla 1 milyon varilin üzerinde benzin ithal etti

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

5- El Nino mısır fiyatlarını 3 yılın zirvesine taşıdı

Mısırın kile başına fiyatı, 5,2425 dolara yükselerek 3 yılın en yüksek seviyesini gördü

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "El Nino etkisinden dolayı Brezilya kaynaklı mısır üretiminde ve ABD kaynaklı mısır rekoltesinde düşüşler olabileceğini düşünüyorduk, üretim ve rekoltedeki bu düşüş tahminleri gerçekleşmeye başladı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Marmara'nın Prens Adaları açıklarında nadir görülen türler yeniden gözlemlendi

Prens Adaları çevresindeki dalışlarda, son yıllarda nadiren görülen dülger balığı, camgöz ve domuz köpek balığının yanı sıra ahtapot ve ıstakoz gibi çok sayıda canlı türü görüntülendi

Dalgıçların kayıtları, Marmara Denizi'nin İstanbul'un hemen yanı başında devam eden su altı yaşamını gözler önüne serdi

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Fenerbahçe, Avrupa'da 306. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 305 maçta 121 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 yenilgi yaşadı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 47 eleme müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, 18 galibiyet elde ederken 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı

(Süha Gür/İstanbul) (Grafikli)

8- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1 maç uzakta

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında lig ve grup aşamasında 17 sezondur yer alamıyor

Fenerbahçe, 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en önemli başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı

(Süha Gür/İstanbul)

9- Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho

Brezilyalı orta alan oyuncusu, bordo-mavili kulübün 59 yıllık tarihindeki 208. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti

Karadeniz ekibinde, 19 futbolcuyla en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalılar oldu

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

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Kaynak: AA