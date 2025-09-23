ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında tazminat ödemeleri 6 ayda 100 milyar lirayı aştı

Bu üç başlıkta ödeme yapılan mağdur sayısı yılın ilk yarısında 2 milyonu geçti

Toplam tazminat ödemesinin 64,2 milyar lirası trafik sigortasında, 36,7 milyar lirası kaskoda, 18,9 milyon lirası ferdi kaza sigortasında yapıldı

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

2- TOKİ 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırmayla satacak

Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmaz, 8 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak

Alıcılar, iş yerlerine yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı sunulacak

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

3- KİT'lerde en yüksek ödenek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi

TPAO'yu, 113,1 milyar lirayla TCDD, 67,8 milyar lirayla BOTAŞ takip etti

KİT'ler arasında en düşük ödenek ise 72,7 milyon lirayla TEMSAN'a ayrıldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Gezegenin su güvenliği için uluslararası güç birliği yapılacak

TÜBİTAK'ın uygulayıcıları arasında yer aldığı "Water4All 2025 Çok Uluslu Ortak Çağrısı" ile sudaki kirleticiler ve sağlık riskleri, su kalitesi ve su arıtımı için politika ve teknolojileri içeren projeler desteklenecek

Proje başına 190 bin avro, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avro, özel kuruluşlar için 190 bin avroya kadar destek verilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Birleşik Krallık'taki siyasetçi ve aktivistlere göre Filistin Devleti'ni tanımak tek başına yetersiz bir adım

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney: "Önce soykırımı durdurmalı ve İsrail'e silah satışına son vermeliyiz. İsrail-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'na son vermeli ve esirlerin salıverilmesini sağlamalıyız. Böylece Filistinlilerin güvenliğini gelecek yıllarda da sağlamak için adımları atmış oluruz"

Filistin kökenli İngiliz Milletvekili Layla Moran: "(Tanıma kararı) Alınacak en kolay karardı. Hala yapılması gereken çok daha zor şeyler var. Bir parlamenter olarak bunun için baskı yapmaya devam edeceğim"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Görüntülü)

6- Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Ordu, sivil insiyatif olarak yola çıktıklarını belirtti

"Sözel desteğin haricinde, lojistik destek olarak hiçbir şirket, firma, siyasi parti ve hükümet tarafından desteklenmiyoruz. Zaten sivil insiyatif olarak yola çıkıyor olmamız da bunu gösteriyor"

"Çabamızı anlayan ve gerçekten bize destek sağlamak isteyen hükümetler, güvenli geçişimizi sağlamak adına bürokrasiyi ve diplomasiyi aktif olarak kullansınlar. Tek istediğimiz şey bu"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız milletvekili "insanlık görevi" için yola çıktıklarını söyledi

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Fransız Milletvekili François Piquemal:

"Bu filoya katılan tüm kişiler Gazze'de yaşananları sadece izlemekle yetinemiyor. Harekete geçmek istiyorlar"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

8- Türk şirketleri dünyaya tarım teknolojisi ihraç ediyor

EYS Makine Satış Müdürü Oğuzhan Tepe: "Topraktan gelen mahsulü tekrar toprağa vererek ürünün daha da faydalı hale gelmesini sağlıyoruz. Gübre yönetiminde Türkiye'de sektör lideriyiz, dünyada kendi alanımızda ilk 3'teyiz, şu anda 70 ülkeye ihracat yapıyoruz, en büyük pazarlarımız, ABD, Japonya ve Hollanda"

Mat Filtrasyon Teknolojileri Ozon Üretim Müdürü Korat Eriş: "Filtre teknolojileri alanında Türkiye'de ve dünyadaki balık çiftliklerine yüzde 99'a varan ihracatımız mevcut, şu anda 67 ülkeye ihracat yapıyoruz, Norveç, İskandinav ülkeleri, İsveç, İsviçre, Japonya ve Kanada gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor"

(Zeynep Duyar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Trump'ın 100 bin dolarlık vize ücreti işverenleri ve yabancı çalışanları endişelendiriyor

ABD'de yüksek vasıflı işçilerin çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretindeki keskin artışın, büyük teknoloji şirketleri başta olmak üzere yabancı çalışanların yoğunlukta olduğu sektörlerde işletme maliyetlerini artırması bekleniyor

Ülkede yüz binlerce "H-1B" vizesi sahibi çalışırken Amazon, Microsoft, Meta, Apple ve Google gibi teknoloji şirketleri bu programdan en çok yararlanan şirketler arasında yer alıyor

(Dilara Zengin/Washington)

10- Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın ham maddesi artık Türkiye'de üretiliyor

?İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gül:

"INFLAM-IST platformunun kolşisin ile ilgili çalışmamalarını Eczacılık Fakültemiz ile beraber Yalova'da bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde sürdürmekteyiz.

"İlacın ham maddesinin ülkemizde üretilmesiyle dışa bağımlılığımız olmayacak"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İstanbul'da trafiğin durma noktasına gelmemesi için "akıllı kavşak" önerisi

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı:

"(Akıllı kavşak sistemi) İstanbul'daki bütün kavşaklarda uygulansa yüzde 50-60 değil, yüzde 25-30 katkı sağlasa bile bugünkü yoğunluğun büyük kısmı ortadan kalkar. Şu anda cep uygulamalarında kırmızı görünen yollar yeşile döner"

"(Tercihli otobüs yolu) Yoğunluğun olduğu saatlerde yolu otobüse tercih ettiğimiz zaman otobüsün hızı artacak. Trafikteki bir kişinin yüzde 85 işgal eden özel araç sayısında büyük bir azalma olacak"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kahramanmaraş'ta çiftçiler "akdarı"yı kuşlardan dronla koruyor

Türkoğlu ilçesinde akdarı yetiştiren çiftçiler, yaklaşan hasat öncesinde ürünlerini kuşlardan korumak için torpil tabancası ve siren gibi yöntemlerin yetersiz kalması üzerine bu yıl dron kullanmaya başladı

Çiftçilerden Mustafa Polat: "Kullandığımız hiçbir yöntem kuşlara zarar vermiyor, sadece gürültü çıkararak uzaklaştırıyor"

(İzzet Mazı/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Annelerini kaybeden 4 peçeli baykuş doğaya dönmek için gün sayıyor

Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde anneleri ölmüş, açlık ve susuzluktan bitkin halde 3 ay önce bulunan 4 yavru peçeli baykuşa, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde özenle bakılıyor

Merkezin Müdür Yardımcısı Nedim Aksoy: "3 ayın sonunda anatomik olarak da fizyolojik döngü olarak da hiçbir olumsuzlukları kalmadı. Doğal yaşam alanlarında uçabilecek pozisyona geldiler ve yakında doğal yaşam alanlarına salıvereceğiz"

(Bestami Bodruk/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Fenerbahçe, Avrupa'da 291. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, 290 maçta 114 galibiyet ve 114 yenilgi yaşadı

(Süha Gür/Zagreb) (Grafikli)

15- Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın sahibini bulacak

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko ile ikincisi Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği müsabaka, saat 20.30'da başlayacak

Fenerbahçe, organizasyonda 7 şampiyonluk yaşadı, Beşiktaş kupayı bir kez müzesine götürdü

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın en başarılı takımı konumunda bulunuyor

(Emre Doğan/İstanbul) (Grafikli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.