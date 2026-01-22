ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağın "kaza kırım ön raporu" soruşturma dosyasına girdi

Libya heyetini taşıyan uçağın kazadan 14 gün önce bakımdan çıktığı belirtilen raporda, uçağın "1252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarptığı" bilgisine yer verildi

Ön raporda, uçağın "çarpmanın şiddetine bağlı olarak kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilmemesi nedeniyle" infilak ettiği, enkazın küçük parçalar halinde 150 bin metrekarelik alana dağıldığı belirtildi

(Cemil Murat Budak/Ankara)

2- Gümrüklerde, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline de geçit verilmiyor

Ticaret Bakanlığına fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu eşyanın gümrüklerde korunmasına yönelik hak sahibi veya temsilcisi tarafından 11 yılda 26 bin 10 başvuru geldi

Bu başvurulara istinaden, sınır aşan sahtecilik suçlarıyla mücadele ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacıyla eşyanın alıkonulması veya işlemlerinin durdurulması gibi adımlar atılıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nde pilot uygulamalar bu yıl başlayacak

Yeşil dönüşümü hızlandırmada stratejik önem taşıyan sistem kapsamında İşletim Kayıt Sistemi'nde güvenlik testlerinin bu yıl tamamlanması, emisyon izleme, raporlama ve doğrulama sistemlerinin EPİAŞ altyapısına entegrasyonunun sağlanması öngörülüyor

Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan stratejinin parçası olarak tasarlanan ETS'de pilot uygulamanın 2028'de tamamlanması hedefleniyor

(Mert Davut/Ankara)

4- Zirai don riski için alınan doğru önlemler zararları azaltmaya yardımcı oluyor

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal:

"Doğru çeşit ve anaç seçimi çok önemli. Özellikle bahçe tesisinde, vadi tabanları yerine daha az don riski taşıyan bölgelerin seçilmesi gerekli"

"Doğru gübreleme, ağacın direncini artıran yegane faktör olarak karşımıza çıkmakta. Koruyucu fiziksel uygulamalar olarak budama, sulama, dumanlama ve rüzgar makineleri gibi yöntemlerin etkileri azalttığı biliniyor"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- Elektrik ve elektronik sektörü ihracatta üçüncü sıraya yükseldi

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artışla 17,7 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek yıllık rakamına ulaştı

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan: "Teknik mevzuata uyum kabiliyetimiz ve köklü tedarikçi ilişkilerimiz, Türkiye'yi küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi konumuna taşıyor"

"Mevcut eğilimler ışığında sektör için 2026 ihracat hedefimiz, yaklaşık yüzde 5'lik bir artışla 19 milyar dolar bandındadır"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Kripto para piyasası Trump'tan umduğunu bulamadı

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay:

"Değerli metallerden kopamayan bir yatırımcı grubunun Bitcoin ilgisinin azaldığını belirtmek çok daha doğru olabilir"

"Portföylerin en kalabalık olduğu işlemler değerli metallerde uzun pozisyon olduğu için dijital altına sıra gerçek altın çok yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği için gelmiyor"

(Mahmut Çil/İstanbul)

7- Yabancıya konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı görüldü

Yabancıya konut satışı, 2025'te önceki yıla göre yüzde 9,4 azaldı

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe: "Nedenler arasında, gayrimenkul fiyatlarının geçtiğimiz yıllarda hızlı yükselmesi ile ikamet izni süreçlerinin yavaşlaması öne çıkıyor"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Şahin: "(Artış için) Bölge ve ürün bazlı teşvikler getirilmeli, yabancı yatırımcının konut edinim süreçleri tek bir yerden yönetilmeli, tapu, vergi ve ikamet süreçleri sadeleştirilmeli"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

8- ABD'li eski diplomat Gordon, Grönland geriliminde Türkiye'nin önemli rol oynayabileceğini belirtti:

"Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında her zaman olumlu konuşuyor. Türkiye, Rusya'dan çok uzaklaşmamaya, Ukrayna ile Rusya arasında köprü rolü oynamaya ve ABD ile iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyor"

"Özellikle transatlantik ilişkilerin kötüye gittiği bu dönemde Türkiye'nin önemli bir sesi ve yapabileceği çok şey var"

(Nuran Erkul/Davos)

9- "Yapay Duyular" projesiyle hastaneye gitmeden beyin kanaması teşhisi yapılabilecek

ODTÜ'lü bilim insanlarınca geliştirilen ve sağlık teknolojileri, savunma sanayisi gibi çeşitli alanlarda kullanılacak buluşların bir araya getirildiği proje, Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü ve WIPO En İyi Akademik Buluş Ödülü'nün sahibi oldu

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bayram: "Beyin kanaması teşhisinde 'altın standart' olan cihazlar hastaneye kurulu ve sabittir. Bizim geliştirdiğimiz sistem ise mikrodalga enerjisiyle kanamanın sesini duyan termoakustik taşınabilir bir çözümdür"

"Bu sistem, acil müdahalede ambulansın içinde, henüz hastaneye varmadan beyin kanamasını tespit edebilecek"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğarflı-Görüntülü)

10- Uzmanlara göre, Trump'ın güvenlik doktrini AB entegrasyonunu tehdit ediyor

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Avrupa Direktörü Rosa Balfour: "Grönland'ı kaybederlerse Avrupalı kurumların ve hükümetlerin büyük ölçüde güvenilirliklerini yitireceklerini düşünüyorum"

Roma merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacısı Riccardo Alcaro: "AB entegrasyon projesi kritik eşikte. AB'nin dağılacağı makul bir senaryo söz konusu ama bunun olması için birçok şeyin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

11- ABD-Kanada gerilimin tırmanmasıyla ABD ordusundaki Kanadalı askerlerin rolü sorgulanıyor

Kanada ile ABD arasında onlarca yıldır süren askeri personel değişim programları kapsamında, aralarında üst düzey subayların da bulunduğu yüzlerce Kanada askeri, ABD birliklerinde görev alıyor

Kanadalı askeri hukukçu ve emekli Albay Michel Drapeau: "Değişim programındaki subaylar ABD ordusunun emirlerine tabidir ancak bu emirler, Kanada'nın askeri düzenlemeleriyle çelişirse, askerler zor bir ikilemle karşı karşıya kalır"

(Nuri Aydın/İstanbul)

12- Sudan'da HDK'nin ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğu Faşir'den kaçanlar yaşadıklarını anlattı

El-Affad Mülteci Kampı'na sığınan Sudanlı kadın: "Herkesi sıraya dizdiler ve kadın erkek ayrımı yapmadan, tamamen soyunmalarını söylediler. Utananları dipçiklerle dövdüler"

Faşirli Hasna Abdulhayır Said: "Evimizi yaktılar. Oradan yalınayak, üzerimdeki elbiselerden başka hiçbir şey olmadan çocuklarımla çıktım"

(Muhammed Emin Canik-Ahmed Satti/Ed-Debbe) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Bitlis'te trafik polisleri acil durumlara müdahale için kar motoru kullanıyor

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde kar motoru kullanarak kazaların ve mahsur kalmaların yaşandığı bölgelere giderek insanlara yardımcı oluyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş:

"Bu, Türkiye'de bir ilk. Bitlis'te kullanmaya başladık. Bitlis'in kar şartları oldukça ağır geçiyor. Bu da (kar motoru) personelimizin hızlı şekilde olay yerine intikalini gerçekleştiriyor"

(Şener Toktaş/Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İstanbullular 2025'te en çok mandalina ve domates tüketti

Bayrampaşa ile Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine geçen yıl 2 milyon 774 bin 260 ton meyve ve sebze girişi oldu

Kentte en çok tüketilen sebzeler domates, salatalık ve patates olurken, meyvelerde ise mandalina, muz, karpuz ilk sıralarda yer aldı

(Hikmet Faruk Başer-Hüseyin Kul/İstanbul)

15- İstanbul'da geçen yıl her 19 dakikada bir yangın çıktı

İstanbul İtfaiyesi, 2025'te 7 bin 931'i "hatalı ve dikkatsiz kullanımdan" kaynaklanan toplam 27 bin 820 yangına müdahale etti

Yangınların 6 bin 545'si ev, 2 bin 98'si depo, iş yeri, büro ve ticari yapılar, 1981'i ise araçlarda yaşanırken itfaiyenin ortalama müdahale süresi de 7 dakika 2 saniye olarak kaydedildi

(Hüseyin Kul/İstanbul) ???????

16- Zeynep Sönmez, Türk tenisi adına çıtayı bir kademe daha yükseltmeye çalışacak

Zeynep, Avustralya Açık'ta Putintseva ile karşılaşacağı 3. tur maçını kazanırsa grand slam turnuvalarında Türk tenisi için bir ilke imza atacak

Kariyeri boyunca büyük turnuvalarda 3 çeyrek finali bulunan Kazak tenisçi Putintseva, Avustralya Açık'ta 3. turdan ötesini göremedi

23 yaşındaki milli tenisçi Zeynep'in yanı sıra Bahtiye Musluoğlu, 1950 Fransa Açık'ta teklerde, İpek Şenoğlu ise 2004 ABD Açık ve 2009 Wimbledon'da çiftlerde 3. tura çıktı

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

17- Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ile sezona iyi başlamayı amaçlıyor

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin: "Son 7-8 yıldır katıldığımız tüm Avrupa yarışmalarını hem altın madalya sayısında hem de en çok madalya alan ülkeler arasında birinci sırada bitiriyoruz. Bu geleneği sürdürmek istiyoruz"

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz: "Performansımızı bu şampiyonada en üst seviyede gösterecek şekilde hazırlanıyoruz. Son şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na çıkacağım"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.