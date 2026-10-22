ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ekim 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Konut satışları eylülde yılın en yüksek seviyesine çıktı

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: "Yılın son çeyreğinde, özellikle aralık ayında konut satışlarının hız kazanmasını bekliyoruz. Bu hareketlilikle toplam satışların yıl sonunda geçen yılki seviyelere yaklaşacağını öngörüyoruz"

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan: "(Eylülde) Birinci el konut satışlarının yüzde 3,9 artması olumlu ve dikkat çekici. Bu artışta ikinci el satışlardaki düşüşün etkisinin yanı sıra proje teslimleri ve firmaların sunduğu ödeme seçenekleri de rol oynadı"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "(Son çeyrekteki hareketlilik beklentisi) Kalıcı ve güçlü bir toparlanmanın finansman koşullarındaki iyileşmeye bağlı olduğunu düşünüyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Sanayide katma değerli üretime 2027'de 246,7 milyar liralık kaynak

Kaynağın sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için kullanılması, imalat sanayisi ihracatının da 276 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor

Orta-yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payının 2027'de yüzde 43, yüksek teknolojili sanayilerin payının da yüzde 5,5 olması öngörülüyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkaracak

Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında Ankara'da 33, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 6 arsa bulunuyor

Konut, ticaret, turizm ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacak

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

4- Türkiye, deniz ulaşımında üç katına çıkaracağı bütçeyle "yelkenler fora" diyecek

Kabotajda elleçlenen yük miktarının bu yıl için 74 milyon 750 bin ton olması ve 2027'de 77 milyon 750 bin tona ulaşması öngörülüyor

Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısının da 2029'a kadar 3 milyona ulaştırılması hedefleniyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Sel hasarlarında 5 günlük ihbar süresinin aşılması tazminat hakkını ortadan kaldırmıyor

Kasko sigortası kapsamında hasar bildiriminin gecikmesi nedeniyle zararda artış olursa, gecikmenin nedeni ve sigortalının kusuru dikkate alınarak tazminatta indirim yapılabiliyor

Gerçekleşmiş sel hasarının, olaydan sonra düzenlenecek zeyilname ile geriye dönük teminat altına alınması mümkün olmuyor

(Bahar Yakar/İstanbul)

6- COP31'in logosunda Türk bayrağının kırmızısı ve Anadolu'nun izleri buluştu

-Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'in logosunda, Türk bayrağının kırmızısının yanı sıra Anadolu'nun geleneksel ebru ve çini sanatına, yeniden doğuşu simgeleyen lale motifine yer verildi

Mavi, yeşil ve kırmızı renklerin yer aldığı logo, iklim mücadelesinde küresel sorumluluğu, sürdürülebilir geleceği ve Türkiye'nin ev sahipliğini temsil ediyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye, COP31 ile enerji ve iklim diplomasisinde rolünü güçlendirmeyi hedefliyor

Türkiye'nin COP31 yaklaşımı, diyalog, uzlaşı ve eylem ilkeleri çerçevesinde, mevcut iklim taahhütlerinin uygulanabilir ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesine dayanıyor

Bu kapsamda elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli şehirler ve iklim finansmanı öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci başladı

Kadir Özkaya'nın görev süresinin dolacak olması nedeniyle, Yüksek Mahkemenin yeni başkanını belirlemek için seçim süreci, AYM iç tüzüğü gereği bugün başladı

(İsmet Karakaş/Ankara)

9- TİHEK'ten belediyelere engelli yaya geçidi cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, görme engelli kişinin işe gidiş ve dönüşlerinde kullandığı güzergahta yaya geçidi ve hissedilebilir yüzey işaretleri gibi erişilebilirlik koşullarının sağlanmamasını engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendirdi

Kurul, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesine 50'şer bin lira ceza uyguladı

(Zehra Tekeci Eser/Ankara)

10- Güçlü dolar ara seçimler öncesinde Trump'ın elini zayıflatabilir

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Seçimler öncesinde dolar faizlerinin yükselmesi ve enflasyondaki hızlanmayla beraber değer kazanıyor, birçok ürün pahalanıyor. Bunun en net etkilerini de aslında benzin fiyatlarında görüyoruz"

"Faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve doların değer kazanması, Trump'ın aleyhine gelişmeler olarak öne çıkıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- İklim değişikliği sivrisinek ve kene gibi vektörlerle bulaşan hastalıkların küresel haritasını şekillendiriyor

Liverpool Üniversitesinden Prof. Andy Morse:

"Daha ılıman kışlar, sivrisinekler gibi bazı vektörlerin kışı geçirerek hayatta kalmasına imkan sağlayabilir"

"Bazı bölgelerde (vektör kaynaklı hastalıklarda) artış, bazı bölgelerde ise azalma görülecek"

(Şilan Turp/Ankara)

12- Şehit annelerinin ve eşlerinin ördüğü battaniyeler devlet korumasındaki bebeklere sarıldı

İstanbul'da şehit ve gazi anneleri ile eşlerinin "İlk Battaniyem Projesi" kapsamında sevgiyle ördüğü battaniyeler, devlet koruması altındaki bebeklerin kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Ömer Turan: "İstedik ki bebeklerimizin ilk battaniyesi, 'İyilik Var' projesi kapsamında şehit ve gazi ailelerimizle birlikte yapılsın. Burada çok duygusal anlar yaşandı"

Şehit eşi Didem Erdem: "Eşim 3 yıl önce şehit olduğunda bebeğim 25 günlüktü, daha minicikti. Ben küçücük çocuklarımı büyüttüm. Onlara gösterdiğim sevgiyi, merhameti aynı şekilde bu battaniyeye yansıtarak annesi babası olmayan çocuklara da kucak olsun istedim"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Ankara Devlet Tiyatrosu küçük yetenekleri sahneye davet ediyor

Yeni sezonda sahnelenecek "Bülbülü Öldürmek" oyununda rol almak üzere 8-13 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenecek seçmelerin ön kayıtları 5 Kasım'a kadar yapılacak

Seçilen küçük yetenekler, Devlet Tiyatroları sanatçılarından oyunculuk ve sahne eğitimi alacak

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz: "Burada alacakları eğitimi ve o ilk anda duydukları duyguyu hayatları boyunca unutamayacaklar"

(Fatma Nur Candan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Vietnam'da pagoda çevresindeki maymunlar turistlerle iç içe yaşıyor

Vietnam'ın da Nang kentindeki Linh Ung Pagodası çevresinde yaşayan maymunların yavrularıyla oynaması, ağaçlarda beslenmesi ve turistlerin arasında dolaşması renkli görüntüler oluşturuyor

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Güreşte dünyanın en iyileri Astana'da belli olacak

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda toplam 30 sıklette madalyalar dağıtılacak

Organizasyona tüm sıkletlerde katılacak milli takımın kadrosunda yer alan sporculardan Rıza Kayaalp'in 5, Ali Cengiz ve Buse Tosun Çavuşoğlu'nun ise birer dünya şampiyonluğu bulunuyor

"En fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk sporcu" olan Rıza Kayaalp, kendisine ait rekoru geliştirmek için mindere çıkacak

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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Kaynak: AA